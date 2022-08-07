新华社北京8月7日电（记者石龙洪）美国众议长佩洛西不顾中方坚决反对和反复交涉，在美国政府的纵容和安排下，明目张胆窜访中国台湾地区。这一倒行逆施严重侵犯中国主权，严重干涉中国内政，严重违背美方所作的承诺，严重危害台海和平稳定。多位专家受访指出，美方在台湾问题上屡屡采取错误言行，企图打“台湾牌”阻挠中国完全统一和中华民族复兴进程，这一图谋注定无法得逞。

美方操弄“台湾牌”变本加厉、花样繁多

中方针对美台勾连的挑衅行径采取坚定有力的反制措施，美方声称中方“改变台海现状”。那么，台海现状到底是什么？受访专家指出，台湾从来不是一个国家，中国只有一个，两岸同属一国，这是台湾自古到今的现状。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国的一部分，这是几十年来一直不变的台海现状。

这个现状究竟是被谁打破的？专家一针见血地指出，破坏者恰恰是美国反华势力和台湾“台独”分裂势力。2000年，美方把单方面炮制的所谓“与台湾关系法”置于中美三个联合公报之前，把所谓“对台六项保证”放在美国一个中国政策表述中，这是不折不扣改变现状。蔡英文上台后不断推进“渐进式台独”，大搞“去中国化”，在各种场合制造“两个中国”“一中一台”的假象，这是明目张胆改变现状。

中国社会科学院台湾研究所台美关系研究室主任汪曙申分析指出，当前台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾民进党当局和美方不断改变现状、制造事端。美方操弄“台湾牌”动作频频、花样繁多，包括“窜访牌”“军售牌”“立法牌”“国际参与牌”“经济牌”等。

——“窜访牌”。近年来，美方大幅放宽美台官方交往约束，美国行政部门官员和国会议员多次窜访台湾，双方往来的层级和频率明显提升，突破了美方仅与台保持非官方关系的承诺。

——“军售牌”。美方持续对台出售武器装备，2016年以来对台军售逾15次，累计金额近200亿美元。今年对台军售就已有4次，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定。

——“立法牌”。美方持续炮制涉台相关法案，既有单独的涉台法案，也有在综合性法案中夹带涉台条款，通过国内法对外实施“长臂管辖”，图谋把中美关系中的重大政治问题变为本国的“实务问题”，为“以台制华”提供政策条件。

——“国际参与牌”。美方不断鼓噪支持台湾拓展所谓“国际空间”、参与国际组织活动，攻击联合国大会第2758号决议，散布“台湾地位未定”谬论，企图推动台湾问题“国际化”。

——“经济牌”。美方以助台拓展国际经济空间为由，怂恿台湾在经济上与大陆“脱钩断链”，包括降低对大陆贸易依赖，减少与大陆的经济合作，特别是对两岸科技领域合作进行限制。

汪曙申指出，美方不择手段打“台湾牌”，不断歪曲、虚化、掏空一个中国原则，严重违反美国政府在台湾问题上对中国政府作出的承诺，严重违反国际关系基本准则，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

美方全方位压榨台湾，岛内百姓深受其害

“美方行事一贯牺牲他人、满足自己，其一再操弄台湾问题，加强美台勾连，并非出于对台湾利益的考虑，相反是在压榨台湾，获取大量经济与政治利益，这是不争的事实。”外交学院美国研究中心主任李海东说。

“近些年，美方把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，极力渲染和炒作台海问题，根本目的是为了遏制中国发展。”汪曙申指出，眼看中国整体实力跃升，美方表现出越来越强的焦虑感。美方不愿放弃台湾这颗重要“棋子”，遂不断调动盟友加紧介入台湾问题，拉帮结伙阻挠中国统一进程，以最大限度发掘台湾的“政治价值”。

专家分析，美方深知民进党当局为谋“独”必须倚仗自己，于是把台湾当成“提款机”，肆无忌惮地全面压榨台湾的经济价值。除让台湾花费巨款对美军购、缴纳高额“保护费”外，美方还不顾岛内民众强烈反对，要求台湾开放含瘦肉精的美猪进口、购买美国民航客机；为解决“芯片荒”，要求台积电赴美建厂，交出库存、客户名单等资料；美政客还频频收取台湾当局高额“政治公关费”，编造台“对美外交成绩”……

中国社科院台湾研究所副所长张冠华指出，民进党当局一心向美国靠拢，以高昂的经济代价换取虚妄的政治利益，搞经济上的“倚美谋独”“亲美疏陆”让台湾付出高昂代价，其后果注定由广大台湾民众承受。

“为换取美方政治支持，民进党当局不惜损害岛内民众的福祉，严重损害台湾同胞的经济民生利益。”张冠华说。

“以台制华”注定失败，“倚美谋独”死路一条

“美方任何政策的出发点都是保护自身利益，其一贯的外交政策行为都是牺牲他方、满足自身，这已被种种事实清晰证明。”中国社科院台湾研究所政治研究室主任曾润梅说，民进党为了实现“台独”幻想，深陷“倚美谋独”的迷思，将台湾命运押宝在贪婪自私的美国反华政客身上，这种做法极不负责任，也十分危险。

“台湾问题涉及中国核心利益，没有任何妥协退让余地。中方绝不会坐视美国打‘台湾牌’服务国内政治和政客私欲。”厦门大学台湾研究院院长李鹏指出，美方不论以什么方式支持纵容“台独”，最终都将是竹篮打水一场空。在台湾问题上挑衅滋事，企图以此迟滞中国发展，完全是徒劳的。美方须停止打“台湾牌”搞“以台制华”，不要在错误和危险的道路上越走越远。

北京联合大学台湾研究院教授朱松岭指出，美台加紧勾连挑衅的背后，包藏的是“以台制华”的祸心，打的是“倚美谋独”的算盘。民进党当局甘心充当美国反华势力的“棋子”，肆无忌惮谋“独”挑衅，完全是误判了形势，打错了算盘，绝不可能得逞，只会将台湾推向灾难深渊，给广大台湾同胞带来深重祸害。

朱松岭说，中国历史上曾饱受列强侵略，包括台湾同胞在内的14亿多中国人民决不允许历史的悲剧重演。

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