新华社日本广岛8月6日电（记者郭丹）日本广岛市6日在该市的和平纪念公园举行遭原子弹轰炸77周年纪念活动。包括日本首相岸田文雄、联合国秘书长古特雷斯在内的3200余人出席了纪念仪式。

8月6日，一名女子在日本广岛和平纪念公园的和平都市纪念碑前祈祷。新华社记者 张笑宇 摄

上午8时，纪念仪式正式开始。4978位在过去一年中因核爆影响而死亡的核爆死亡者名册被安放在核爆慰灵碑内。据日本官方统计，截至2022年8月6日，广岛因受原子弹爆炸影响而死亡的人数达333907人。

作为从广岛选区走出来的日本首相，岸田文雄在讲话中表示，日本将“坚持无核三原则”，但依然未提及日本是否会加入《禁止核武器条约》，对广岛遭受原子弹轰炸的历史背景更是只字未提。

联合国秘书长古特雷斯首次到访广岛。他表示，“核武器是愚蠢之物”，呼吁日本作为唯一遭受过核武器攻击的国家，应在走向没有核武器的世界过程中加强与联合国紧密合作。

这是8月5日在日本广岛和平纪念公园附近的原子弹爆炸遗址前拍摄的表达悼念的篝火。新华社记者 张笑宇 摄

仪式开始前，会场上播放着遭遇原子弹轰炸而幸存者的采访录像。录像中，原子弹轰炸时的恐怖、对人的影响以及民众期待长久和平的心声被表达得淋漓尽致。但对广岛遭受轰炸的历史背景及更深层次对战争反思的声音没有听到。

甲午战争之时，广岛是整个日军对外作战的指挥大本营。二战期间，广岛更是遍布兵工厂，是日军集结向海外出发的大本营，是名副其实的“军都”。

为敦促发动侵略战争的日本尽快投降，美国于1945年8月6日和9日分别向广岛和长崎投放原子弹。长期以来，日本把自己描绘成二战特别是原子弹轰炸的“受害者”，却很少提及遭到原子弹轰炸的历史背景，更没有提及日本二战期间对中国及亚洲其他国家带来的残酷伤害。

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