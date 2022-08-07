新华社北京8月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副总理诺瓦克5日说，俄总统普京与土耳其总统埃尔多安商定，两国开始使用卢布结算部分俄对土天然气供应。土国防部5日说，第二批从乌克兰港口出发的运粮船将在抵达土最大城市伊斯坦布尔后接受联合检查。

——据克里姆林宫网站5日发表的声明，普京与埃尔多安在索契举行会晤。俄副总理诺瓦克当天对媒体通报相关情况时说，双方商定两国开始使用卢布结算部分俄对土天然气供应。诺瓦克还说，能源领域是俄土关系中的关键领域，两国总统表示阿库尤核电站将于2023年启动。

——土耳其国防部5日说，从乌克兰黑海港口出发的第二批运粮船将在抵达伊斯坦布尔后接受联合检查，共有3艘。土国防部长阿卡尔当天在社交媒体上说，目前一切都在按计划进行，黑海粮食外运联合协调中心代表将在伊斯坦布尔对3艘运粮船进行检查。另据乌克兰国际文传电讯社报道，截至5日，已有4艘运粮船驶离乌港口，共运输粮食超过8万吨。

——据乌克兰国际文传电讯社5日报道，乌农业政策与粮食部部长尼古拉·索利斯基当天在电视节目中说，本销售季，乌克兰预计可出口7000万吨粮食和油料作物。为满足这一出口需求，在下一个粮食收获季来临前，乌克兰每月出口粮食和油料作物的规模需至少达到500万吨。

——乌克兰紧急情况部门5日在社交媒体上发文说，过去一天，紧急情况部门工作人员从巴赫穆特、克拉马托尔斯克、托列茨克等地协助疏散了775名当地民众。

——俄罗斯外交部网站5日发布消息说，俄外交部当天召见保加利亚驻俄大使并向其递交照会，宣布保驻俄使领馆14名外交人员为“不受欢迎的人”。俄方说，这一措施是对保加利亚此前无故宣布70名俄驻保外交人员为“不受欢迎的人”、暂时关闭俄驻鲁塞领事馆的回应。（参与记者：耿鹏宇、李铭、李东旭、李奥、王峰）

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