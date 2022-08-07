本报记者 莫凯亮

日前，由中国外文局当代中国与世界研究院、巴基斯坦智库巴中学会、中国互联网新闻中心共同主办的“全球发展与治理”中国—巴基斯坦智库对话会以线上线下相结合方式举行。来自中巴两国的专家学者围绕“中巴治国理政经验交流”这一主题展开深入研讨。

中国驻巴基斯坦大使农融在致辞中表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，中方支持巴基斯坦探索符合自身国情的发展道路，愿同巴方分享中国在新时代实践中不断积累并丰富的治国理政经验。希望两国继续加强密切战略沟通，深化发展战略对接，抓住高质量发展新机遇，实现共同发展繁荣。

巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会会长穆沙希德·侯赛因·赛义德在致辞中高度赞赏中国在改革开放、脱贫攻坚和推动构建人类命运共同体等方面所做的努力。他表示，中国的发展不仅让巴基斯坦受益，还为亚洲地区乃至世界安全与发展注入动能。巴基斯坦希望在同中国共建“一带一路”、构筑巴中命运共同体的进程中，提升本国人民生活水平，促进两国民心相通。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明致辞表示，世界进入新的动荡变革期，中巴同为发展中国家，应在赓续传统友谊的基础上，通过共同维护地区和平与安全、持续推进中巴经济走廊建设、不断深化减贫实践与经验交流等务实举措，树立高质量发展伙伴关系的合作样板，实现真正改善民生福祉的包容性发展。

会上，当代中国与世界研究院和巴中学会联合发布智库报告《善治与基石：巴基斯坦眼中的新时代中国之治》。当代中国与世界研究院院长于运全介绍，报告从“善治”“基石”“愿景”“开放”4个角度，诠释了巴基斯坦学界对新时代中国之治的深刻理解和体会。

“坚持中国共产党的领导，中国实现了社会稳定、经济繁荣发展。”巴基斯坦外交部前秘书长艾扎兹·艾哈迈德·乔杜里认为，中国治理的成功实践与经验，对巴基斯坦有着重要借鉴与启示。两国应继续深入开展治国理政经验交流，推动务实友好合作，让“铁杆”伙伴关系不断迈向新高度。

巴中学会执行主任穆斯塔法·赛义德认为，中国共产党为国家发展制定长远规划，确保当前利益同长远利益、局部利益同整体利益的协调一致，保障国家机构的高效运转与政策实施的连续稳定，为推动国家治理现代化提供了根本政治保证。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 03 版）

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