优素福·瓦南迪

印尼和中国拥有广泛共同利益和巨大合作空间，双方互利共赢合作给两国人民带来实实在在的福祉

印度尼西亚总统佐科日前访华期间同习近平主席举行会谈，双方就加强合作达成诸多共识。在国际形势充满不确定性的当下，印尼与中国深化战略合作，为地区乃至整个世界和平稳定增添了正能量。

佐科总统的访问取得重要成果，双方确立了共建命运共同体的重要目标，续签了“一带一路”与“全球海洋支点”构想合作谅解备忘录，签署了疫苗与基因联合研究、绿色发展、信息互换和执法、网络安全能力建设、海洋、印尼菠萝输华等领域合作文件，规划了发展融资、农业、减贫、人文交流等众多领域合作。这些充分证明，印尼和中国拥有广泛共同利益和巨大合作空间。

自2013年建立全面战略伙伴关系以来, 印尼与中国的关系保持强劲发展势头，互利共赢合作给两国人民带来实实在在的福祉。双边贸易额去年同比增长近六成，首次突破千亿美元大关。新冠肺炎疫情发生后，印尼是最早向中国提供抗疫物资援助的国家之一。印尼发生疫情后，中国第一时间提供医疗物资援助、分享疫情诊疗防控经验。中国率先同印尼开展疫苗和新冠特效药研发合作，是对印尼提供疫苗最多的国家。

2013年10月，习近平主席在访问印尼期间首次提出共同建设21世纪“海上丝绸之路”。共建“一带一路”促进了印尼与中国的经贸、投资合作。未来，双方将深化高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作，如期建成雅万高铁这一首要旗舰项目，打造“区域综合经济走廊”和“两国双园”等新旗舰项目。今年也是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式实施的第一年。印尼作为RCEP成员国之一，深知区域经济一体化对本国经济发展、抵御全球经济波动冲击的重要意义。面向未来，印尼同中国深化合作，一定能在共建“一带一路”和实施RCEP的过程中收获“1+1>2”的效果。

乌克兰危机在粮食安全、能源安全等领域的负面外溢效应波及全球。印尼和中国都认为，国际社会应该为和谈创造条件，为缓和冲突、稳定全球经济秩序发挥建设性作用。两国也都认为，必须共同维护亚太地区来之不易的和平稳定局面。印尼作为今年二十国集团主席国，始终坚持多边主义，反对将二十国集团领导人巴厘岛峰会政治化。以印尼和中国为代表的发展中国家应当共同推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，积极维护广大发展中国家的利益。

印尼与中国关系在两国元首的引领下蓬勃发展，充满活力和韧性。未来，两国之间的各层级交流必将更加频繁，两国关系持续向好发展必将给两国人民带来更大利益。

（作者为印度尼西亚战略与国际问题研究中心资深研究员、联合创始人）

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)