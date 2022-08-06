新华社联合国8月5日电 《不扩散核武器条约》第十次审议大会正在纽约联合国总部举行。美国代表4日在发言中妄称中国加速扩张核武库，拒绝同美方就核军控问题开展实质性对话。针对美方无端指责，中国代表丁统兵行使答辩权，予以坚决驳斥。

丁统兵表示，中方坚决反对、坚决拒绝美方对中国核政策的无端指责。美方的指责丝毫不会改变这样一个事实，即美国作为核超级大国，其庞大核武库仍在威胁全球和地区安全。不仅如此，美方还采取一系列消极政策和行动，系统性地损害全球和地区战略平衡与稳定。

他说，拜登政府背弃竞选承诺，明确将延续首先使用核武器的政策，这与国际社会期待背道而驰。美方斥资上万亿美元升级“三位一体”核力量，大力发展新型核武器和低当量核武器，降低核武器使用门槛。美方持续推进部署全球反导系统，谋求在欧洲和亚太地区部署陆基中程导弹。美方迄今未批准南太平洋、中亚、非洲三个无核区条约议定书，迟迟未向上述无核区国家提供具有法律约束力的安全保证。美方在国外部署核武器，增强所谓延伸威慑，向无核武器国家扩散使用武器级核材料的核潜艇，借此推动构建极具冷战色彩的阵营对立和对抗。

丁统兵指出，中国一直将自身核力量规模限制在维护国家安全所需的最低限度，过去没有、今后也不会参加核军备竞赛。中国拥有核武器的目的是遏制他国对中国使用或威胁使用核武器。任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该视中国核力量为威胁，也不应该感到这样的威胁。

丁统兵强调，抹黑中国不会让美国变得干净，指责中国也不会让美国变得无辜。中方敦促美方按照国际共识，切实承担起核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库。只有如此，美方才有可能重新取信于国际社会。

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