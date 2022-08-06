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王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话

2022年08月06日23:35 | 来源：新华网
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　　新华社金边8月6日电（记者吴长伟）8月6日，国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

　　阿卜杜拉希扬表示，前几天，习近平主席同莱希总统进行了重要通话。伊方愿认真落实两国元首重要共识，保持高层交往，推进两国全面合作计划，使两国关系不断取得新成果。

　　阿卜杜拉希扬强调，伊朗坚定奉行一个中国政策，对美方在台湾问题上的无理行径予以强烈谴责。一个中国原则是保障地区和平安全的前提。台湾问题的历史经纬和法理事实清清楚楚。我本人和伊外交部已公开表明态度，伊方将继续坚定支持中方的正当立场。

　　王毅表示，两国元首不久前通电话，为两国关系下阶段发展提供了重要战略指引。中方愿同伊方携手推动两国全面合作计划走深走实。

　　王毅说，中方高度赞赏伊方第一时间在台湾问题上发声支持中方，重申坚持一个中国原则，奉行一个中国政策，这充分体现了中伊全面战略伙伴关系的高水平。中方也同样坚定支持伊维护国家主权、民族尊严和正当权益，反对任何干涉伊内政的强权霸凌行径。

　　王毅强调，美众议长窜访中国台湾地区，侵犯中国主权，国际社会已对这样的霸凌行径共同说“不”。近几日，160多个国家以不同方式支持中方的正当立场，令美方始料不及，进一步巩固和强化了国际社会一个中国的共识，形成各国反对干涉内政、维护主权和领土完整的正义之声。中方愿同伊方一道，维护好各自主权、安全、发展利益，共同反对单边主义和霸凌行径，共同维护发展中国家合法权益。阿卜杜拉希扬表示完全赞同。

　　阿卜杜拉希扬介绍了伊朗核问题履约谈判最新进展，表示将争取达成一份强有力、稳定的协议。王毅表示，伊朗核问题再次来到关键节点。中方赞赏伊方展现诚意，推动维也纳谈判得以重启，这符合伊方利益和国际社会期待。中方欢迎伊方继续展现积极姿态，支持伊方的正当诉求，将继续通过自己的方式发挥建设性作用，愿同伊方保持沟通。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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