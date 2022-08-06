新华社北京8月6日电 题：逆历史大势而动，无异于螳臂当车

新华社记者杨依军

8月2日，美国反华政客佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区。连日来，中方采取一系列坚决有力措施予以反制，严正震慑了“台独”分裂行径和外部势力干涉，彰显了捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

佩洛西一意孤行窜访中国台湾地区，是要捞取个人政治资本，打造其所谓“政治遗产”，转移公众对其家族丑闻的注意力；也是美国反华政客把台湾当作一枚棋子、企图借台湾问题对中国进行战略牵制和消耗的最新表现。对佩洛西之流的险恶用心，中国人民和国际社会早就看得清清楚楚。

佩洛西之流的如意算盘非但不会得逞，而且一定会碰得头破血流。

中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚如磐石。回望百年，在中国共产党领导下，面对列强的压迫欺凌，我们什么时候退缩过？面对外部势力的种种干涉，我们什么时候屈服过？中国人历来不信邪、不惧压、不怕鬼。在民族大义面前，任何妄图阻挠中国完全统一、迟滞乃至阻断中华民族伟大复兴历史进程的行径，都只会让中国人民更加万众一心、众志成城。对前进航程中的一切险滩暗礁、惊涛骇浪，我们都做好了充分准备，将以最大的决心、信心与耐力与之斗争到底。

发展壮大起来的中国有反制外部势力干涉的强大能力。针对佩洛西的恶劣挑衅行径，中国外交部日前宣布，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施，对美方采取八条反制措施。中国人民解放军在台岛周边海空域开展了规模空前的实战化联合演训。行动是最有力的语言。一系列有目标、有章法、有步骤的坚决行动，直击美国反华政客和“台独”分子的痛处，充分证明我们完全有办法、有能力捍卫国家利益和民族尊严。

中国必须统一，也必然统一，这是中华民族历史演进大势所决定的。回首过去，台湾问题因民族弱乱而产生；眺望未来，台湾问题必将随着民族复兴而解决。广大台湾同胞定会同祖国大陆同胞一道，共享中华民族伟大复兴的荣光。这是任何人、任何势力都阻挡不了的。历史终将证明，反华政客“以台制华”、“台独”分子“倚美谋独”的卑劣行径都是逆历史大势而动，无异于螳臂当车。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)