8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区。对此，多国人士指出，佩洛西窜访中国台湾地区，严重侵犯中国主权和领土完整，严重践踏国际法和国际关系基本准则，这一制造紧张局势、破坏地区稳定的不负责行为应当受到国际社会的广泛谴责。

国际舆论，期待权威的中国声音。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。对于中国内部事务，中国自己最有发言权！

中央广播电视总台持续关注佩洛西窜访事件，各中心、部门联动，迅速反应，总编室、新闻中心、CGTN、军事节目中心、新闻新媒体中心、欧拉中心、亚非中心、港澳台中心、华语中心、各海外总站、国际视频通讯社等闻令即发，截至8月5日晚，多位主持人、记者、评论员在海外主流媒体近百次密集发声，44个语种报道获全球超3000家媒体广泛转载转引。总台以多平台多渠道递进式的海外报道，就中国内部事务，向世界严正声明中国人民的立场及态度。

岛内媒体，“全面覆盖！”

台湾是中国的台湾，台湾同胞也渴望听到由总台发出的中国声音。国际视频通讯社的内容在台湾地区主流电视台实现全覆盖。截至8月5日10时，台湾无线卫星电视台、台湾中天新闻台、台湾中视新闻台、台湾东森电视台等共13个中国台湾地区的电视台持续采用总台重点新闻内容，累计播出1173次，较前一天（8月4日10时）增长58％，播出总时长5小时41分58秒。民心关注就是民意所向。两岸同胞对祖国统一的期盼从未改变，也不会改变，任何分裂祖国的企图和行径绝对不会得逞！

总台港澳台中心连续播发《蔡英文及民进党当局甘当美遏华棋子必将被钉在历史耻辱柱上》等“总台海峡时评”在岛内引发强烈反响，中时新闻网和卓越电子报等多家岛内媒体报道，岛内知名人士及网友反响热烈，表达正义的声音。

台湾中时新闻网刊发评论文章截图

诸多岛内自媒体纷纷转发总台新媒体账号“看台海”发布的岛内知名人士表态短视频《台学者喊话民进党“是谁叫佩洛西来的？”》《介文汲：佩洛西你自己照照镜子 看看你们美国人是什么丑恶嘴脸》《黄智贤痛批佩洛西访台：美国人骗走台湾人的钱 今天要台湾人的命》等150余条，累计阅读量超3亿次。其中仅《台学者喊话民进党“是谁叫佩洛西来的？”》一条的阅读量就超过1.3亿次，点赞255万次，评论10万条，两岸网友纷纷留言表达支持的声音。

中国立场，正面交锋！

面对国际舆论场的众声喧哗，总台大胆亮剑、积极作为、正面交锋，以“中国立场，世界眼光”密集发声，全面、有力地向世界澄清客观事实、维护国家利益。

北京时间8月2日，就佩洛西可能窜访中国台湾地区这一消息，总台CGTN英语主持人王冠接受了英国广播公司（BBC）新闻节目采访。这是相关消息发布以来，中国媒体首次接受西方主流媒体专访。

在采访中，王冠梳理了中美建交历史，客观阐述了中方立场，理性分析了潜在进展。在BBC主持人提及美国自称佩洛西的窜访不代表美国政府在台湾问题上的立场变化时，王冠用对方熟悉的表述“good cop, bad cop”指出，这不过是美国上演唱红脸和唱白脸的戏码，一语中的地揭批美国政府虚伪至极的本质，向全球传递清醒睿智的中国态度。

总台CGTN英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语的多位主播、评论员等接连与43家国际主流媒体连线或发表署名文章，接受了包括今日俄罗斯（RT）、伊朗英语新闻电视台（Press TV）、拉美新闻联盟、贝宁E-TELE电视台、法国24小时电视台、沙特阿拉比亚电视台以及以色列24小时新闻频道在内的多家国际媒体的采访连线，主动阐释中方立场，分析佩洛西这一挑衅行径背后的虚伪动因，揭批美国在台湾问题上“说一套做一套”、侵犯中国主权和领土完整的行为。

总台欧拉中心以德语、塞尔维亚语、阿尔巴尼亚语等制作《快阎快语--佩洛西窜访台湾：错误时间的错误选择》《东部战区已在台岛周围开展联合军事行动》等一系列新闻产品，阐明我方立场，介绍中方反制措施的合理性与必要性。

塞语部记者与塞尔维亚国家电视台连线报道《中方就佩洛西窜访台湾向美方提出严正交涉和强烈抗议》

总台亚非中心土耳其语、希伯来语、豪萨语、尼泊尔语、蒙古语等多语种主播、评论员等相继接受包括以色列电视台、土耳其A Haber电视台、土耳其TGRT电视台、土耳其Haberturk电视台等多家国际媒体的采访连线，同时多名外籍记者、海外特约评论员在尼日利亚《领导者报》网站、尼泊尔光线新闻网、肯尼亚《人民报》、蒙古国媒体SONIN.MN等亚非国家主流媒体发表评论及署名文章，对外阐释中方立场和反制措施的合理性、正当性，介绍台湾问题历史经纬，揭批美国在台湾问题上的背信弃义。

多语传播，立体发声！

澄清谬误，明辨是非，来自总台的中国声音引领国际舆论。总台CGTN、欧拉中心、亚非中心制作的多语种相关报道，被国际媒体广泛转载引用。截至8月5日16时，CGTN英、西、法、阿、俄五语种平台共发布相关报道2192条，累计全球阅读量1.48亿，视频观看量超4000万。欧拉中心、亚非中心共37种语言相关报道得到日本、韩国、印度、土耳其、印尼、伊朗、乌克兰、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、保加利亚等国超280家主流媒体转载。

其中CGTN五语种全平台发布的相关内容得到了法新社、阿根廷国家通讯社、智利合作电台官网、阿尔及利亚《独立青年报》、布基纳法索庭伽新闻网站、喀麦隆非洲新闻台、俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》官网、白俄罗斯国家电视二台、《哈萨克斯坦实业报》官网、圣彼得堡Radio Metro 102.4FM官网和接触网（VK）账号等国际媒体的转发转引，社交平台上的相关报道还得到美国、古巴、日本、缅甸、南非、土耳其等多国媒体人士的转发。

总台欧拉中心制作的多语种新闻报道登上了多国的主流媒体平台，59篇重点稿件在《欧洲时报》德文版、乌克兰第八频道、塞尔维亚贝塔通讯社、阿尔巴尼亚NOA通讯社、保加利亚“24小时”网站等国的35家主流媒体刊播，覆盖受众规模1.3亿。

此外，阿尔巴尼亚语部与阿尔巴尼亚国家电视台、英国ALB UK 电视台，北马其顿RTV21电视台，科索沃T7电视台等国家和地区媒体联合进行特别专题报道《佩洛西窜访台湾将导致严重后果》，节目覆盖西巴尔干超700万阿族居民和广大阿族侨民群体。

截至目前，总台亚非中心制作的中国外交部、全国人大常委会发言人、中共中央台湾工作办公室、全国政协外事委员会、国防部新闻发言人、东部战区、国务委员兼外长王毅发表的声明和谈话等相关稿件1258篇，总阅览量1072万，被日本、韩国、印尼、印度、土耳其等国媒体转载9367篇次。

一跃而起，激浊扬清！

总台海外总站充分发挥身处国际舆论一线的作用，在海外主流媒体密集发声，让世界各国了解窜访事件背后的是非曲直。

8月2日至4日，中东总站、亚太总站记者参加沙特阿拉比亚电视台、沙特东方电视台、沙特24电视台、英国天空新闻台阿拉伯语频道、埃及明日电视台、以色列24小时新闻频道、印尼美都电视台等当地主流媒体黄金时段节目，表达中方严正立场，详细讲述台湾问题的历史经纬。

北美总站第一时间采发联合国发言人答记者问，强调联合国坚持联大2758号决议、遵循一个中国原则，获全网转发，引领舆论；制作揭批佩洛西窜访中国台湾地区的新闻，被美国金融产业资讯网站Benzinga、英国新闻门户网站One News Page、加拿大主流媒体Canadian Insider等74家北美及其他国家主流媒体转载引用。

欧洲总站专访英国剑桥大学高级研究员、知名学者马丁·雅克、英国四十八家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里等，揭批佩洛西窜访台湾背后的政治目的以及带来的严重后果。

拉美总站邀请阿根廷主持人合作推出《看世界》节目，揭批佩洛西的窜访行为违反国际法、粗暴干涉中国内政，引发网友热议，纷纷留言谴责美国行径。

亚欧总站依托与俄罗斯大亚洲电视台合办新闻栏目《中国全景》，播出了中国外交部声明等有关报道，相关内容也在其新媒体平台播出。

非洲总站发布的相关消息，被肯尼亚广播公司、赞比亚5FM电台等非洲主流媒体转发转引，覆盖人口超8000万人。

坚如磐石，全球信源！

总台发布的内容客观权威，成为全球媒体的重要信源。总台国际视频通讯社聚焦中国外交部、国台办、东部战区等权威表态，可视化制作编发《国际锐评》《玉渊谭天》《总台海峡时评》等相关评论言论，阐明我方立场原则，持续密集揭批佩洛西窜访中国台湾地区导致台海紧张局势、严重损害中美关系等不良后果，相关报道在全球引发持续关注。

截至8月5日10时，国际视频通讯社对外编发总台相关新闻素材117条，共有111条新闻素材被英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、英国天空新闻台、法国24小时电视台、法国电视台、德国之声、意大利广播电视公司、加拿大广播公司、俄罗斯第一频道、日本广播协会电视台（NHK）、韩国KBS电视台、巴西环球电视台、印度国家电视台、新加坡亚洲新闻台、澳大利亚广播公司、卡塔尔半岛电视台等109个国家和地区的1795个电视台及新媒体平台采用。

其中，G7国家的电视台数量占比达74％，G20国家的电视台数量占比达80％。更包括美国958个电视台，占比61％，涵盖了美国广播公司（ABC）、美国有线电视新闻网（CNN）、美国全国广播公司（NBC）、美国福克斯广播公司（FOX）、美国哥伦比亚广播公司（CBS）、美国公共电视网（PBS）等美国主流电视网。总台发出的坚如磐石的中国声音在美国社会中广泛传播。

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数据由总编室、CGTN、欧拉中心、亚非中心、港澳台中心、国交局、国际视通提供

总监制丨杨华 张利生

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撰稿丨降碧桐

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