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国际人士谴责佩洛西窜访中国台湾地区

2022年08月06日21:42 | 来源：央视新闻客户端
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多位国际人士明确反对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，谴责佩洛西此举严重违背了一个中国原则，制造地区紧张气氛，同时表示坚定支持中方捍卫国家主权和领土完整的努力。

南非非洲人国民大会议员 西利兹·孟亚：我们明确重申并支持一个中国原则，佩洛西此举违反了一个中国原则，严重干涉中国内政，是对中国国家安全和主权的直接威胁。台湾不是一个国家，而是中国不可分割的一部分，我们不会因为支持一个中国原则而被任何其他国家吓倒。

德国的共产党主席 科伯勒：这是挑衅，这显然是有意的挑衅，这是极其危险的，这简直是犯罪。

国际和平局执行董事 赖纳·布劳恩：这是对抗的行为，是违背协议的行为。

新加坡前资深外交官 马凯硕：这是荒谬，危险且极不负责的行为，因为在中美关系中，台湾问题是非常敏感的。现实是佩洛西只关心她自己在美国的地位，她是众议院议长，她领导着民主党，民主党有可能失掉中期选举，她是为了提高自身在美国国内的政治地位，这种行为是鲁莽 ，危险和不负责任的，她在试图利用台湾。

玻利维亚争取社会主义运动主席、前总统莫拉莱斯4日在社交媒体发文谴责美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，他表示这是美国针对中国的政治挑衅，并谴责这一侵犯中国主权和领土完整的行径。

格林纳达众议员 前外长 戴维：我重申格林纳达支持一个中国原则，格林纳达与中国有着多年的友好关系，我们尊重中国自己解决内政问题。我们认为美国（佩洛西）代表团窜访中国台湾地区违反了一个中国原则，也违反了中美三个联合公报，这是无必要且让人担心的一种挑衅，只会让地区局势紧张。

尼泊尔前总理 尼泊尔共产党（联合马列）主席 奥利：任何人都不能干涉他国内政，任何人都不应采取破坏和平，给和平施压的任何行为。我们希望邻国和平，需要全世界和平，违背和平的行径或者破坏未来和平的一切行为都不可取。（总台记者 宫祥诚 张玥）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)

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