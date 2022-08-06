日前，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。柬埔寨、缅甸、越南等东南亚多国政府、华侨、学者对此表示强烈谴责。

多国认为窜访引发地区局势紧张

8月3日，柬埔寨国王西哈莫尼在会见到访的中国国务委员兼外长王毅时强调，柬方将继续坚持一个中国原则，并同中方坚定地站在一起。柬王室官方社交账号还专门发布消息，重温已故太皇西哈努克“只有一个中国，台湾是中国的一个省”的表态。同时，柬外交部国务秘书指出，世界仍处于疫后复苏阶段，当前区域内外面临安全局势紧张、经济衰退等多重危机，希望紧张局势获得缓和。

同日，缅甸外交部就佩洛西窜访台湾发表声明，反对任何引发地区不稳定的挑衅行为，反对任何干涉别国内政的企图。呼吁有关各方通过建设性对话与和平谈判缓和紧张局势，促进台海和平稳定。缅方全力支持一个中国原则，重申台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。

越南外交部表示，越方坚持奉行一个中国政策，希望有关各方保持克制，不使台海局势紧张，为维护地区乃至世界和平与稳定、推动合作与发展作出积极贡献。

正在柬埔寨首都金边召开的第55届东盟外长会议发表声明，对台海局势表示深切关注，重申东盟成员国奉行一个中国原则，呼吁各方保持最大限度的克制，东盟随时准备发挥建设性作用促进各方之间的和平对话。

在缅华人华侨坚定支持中国正义之举

缅北华人华侨在参加中国驻曼德勒总领事馆召开的“强烈反对美国挑衅，坚决捍卫一个中国”座谈会时表示，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，这是任何人、任何势力都无法改变的。

缅北侨胞表示，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重威胁台海和平稳定，严重侵犯中国主权。台湾民进党当局顽固推行“台独”，只会给广大台湾同胞带来深重祸害。缅甸全体华人华侨对美台勾连的不耻行径表示坚决反对和强烈谴责。侨胞们还表示，旅缅侨胞坚决拥护中国政府关于佩洛西窜访台湾的一系列应对和反制措施，坚信中国政府与人民拥有捍卫国家主权和民族尊严的强大能力，坚信祖籍国一定能够早日完成统一大业。缅北广大侨胞随时准备着为祖国实现完全统一、民族实现伟大复兴贡献力量。

旅缅远征军后裔代表表示，佩洛西和蔡英文为一己之私公然挑衅一个中国原则，只会将台湾推向无尽灾难。作为远征军后裔，我们呼吁全体华人华侨坚定支持中国政府捍卫国家主权和民族尊严的正义之举。

密支那侨领表示，实现祖籍国完全统一、实现中华民族的伟大复兴，是全体炎黄子孙的共同愿望和奋斗目标。全世界中华儿女要团结起来，打倒一切阻挠和破坏祖籍国统一的反动势力。曼德勒侨领表示，中国必须统一也必然统一，台湾的发展在于统一，台湾的前途更在于统一。曼德勒侨胞坚决支持中国政府有关声明，将继续为促进祖国统一大业贡献力量。

专家指出美国已成为麻烦制造者

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，佩洛西窜访台湾是对中国的挑衅，将损害中美关系，破坏地区及世界稳定局面。美国应在保持全球产业链和供应链稳定、抗击新冠肺炎疫情和经济复苏等方面与中国合作，而不是煽动地区和全球不稳定。中国共产党精心维护和平发展成果，带领全体中国人民走和平发展的道路，佩洛西此次窜访再次证明一些美国政客已经成为中美关系的麻烦制造者，美国已经成为破坏台海和平与稳定的国家。

柬中关系发展学会会长谢莫尼勒称，佩洛西是世界的麻烦制造者，正威胁全世界的安全。佩洛西窜访台湾使美国的野心和霸权主义行径暴露无遗。

（本报记者 陈晓阳）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)