新华社北京8月6日电（记者王思北）2022中国—东盟媒体智库论坛5日在京举办。论坛主题为“全球发展：命运与共 协同行动”，由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局、中国社科院国家全球战略智库、中国—东盟中心共同主办。来自中国和东盟10国的官员、主流媒体负责人、智库代表和专家学者等线上线下参会，围绕促进全球发展倡议落地落实、推进中国东盟全面战略伙伴关系等展开交流。

自2021年9月中国提出全球发展倡议以来，这一倡议得到国际社会积极响应支持。此次论坛上，泰国前总理阿披实·维乍集瓦表示，全球发展倡议旨在通过国际社会的共同努力，帮助各国到2030年实现联合国可持续发展目标，受到许多国家和国际组织的好评。老挝驻华大使坎葆·恩塔万认为，中老双方可以加强全球发展倡议与《东盟共同体愿景2025》的对接，在减贫、基础设施建设、粮食和能源安全等方面开展更多合作。越南社科院东南亚研究所所长阮辉煌说，全球发展倡议展示了中国和各国一起分享发展未来的愿望，也让中国和东盟更加紧密地联系在一起。

媒体智库如何在推进全球发展倡议落地落实、增进交流互信等方面发挥作用，成为论坛聚焦的话题。中国—东盟中心秘书长陈德海表示，中国与东盟媒体应聚焦疫情防控和经济复苏等主题，讲好中国—东盟发展故事，为深化双方合作营造良好舆论环境。新加坡《联合早报》副总编韩咏红说，在信息化时代，媒体应坚持以真实客观的报道促进国家之间的相互信任理解。马来西亚马来亚大学中国研究所所长饶兆斌建议，进一步深化开展中国东盟省市级层面间的交流合作，增进民心相通。

与会各方高度评价全球发展倡议在促进国际发展合作、为和平发展提供“稳定器”的重要作用，表示要立足中国东盟好邻居、好朋友、好伙伴的深情厚谊，顺应地区各国求和平、谋稳定、促发展、图共赢的普遍期待，发出携手应对威胁和平发展的负面因素、守护好建设好美好家园的共同心声。

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