2014年6月，徐工巴西制造基地在巴西米纳斯吉拉斯州包索市正式建成投产，并实现本地化营。徐工巴西制造有限公司供图

人民网里约热内卢8月5日电 （记者陈一鸣）光洁如新的玻璃幕墙在朝霞映衬下泛着金光，幕墙上“徐工集团”的标志格外显眼。已在徐工巴西公司工作10年多的老员工阿曼达每天早上走过玻璃幕墙去上班时，总是抬头望望那个标志，脸上露出自豪的神情。

用阿曼达的话来说，自己是一名幸运儿。阿曼达的家乡巴西米纳斯吉拉斯州包索市，是徐工国际化发展进程中第一个全资生产基地所在地。2012年，毕业不久的她在包索市一家酒店打工，遇到了正在当地建厂的徐工员工。因为懂英语，阿曼达主动做起了中方员工的接待工作。不久后，她成为徐工巴西在当地的第一名员工。

10年多来，阿曼达从前台接待到普通销售，再到新业务部经理，现在已成为大客户总监，目睹了徐工巴西的发展，见证了自身的成长，也看到家乡的变化。“很多巴西员工在中国工厂获得培训、掌握了技能、提高了收入，变得更加富裕和自信。”阿曼达告诉记者。

疫情发生后，巴西经济深受影响，许多企业减员关厂，但徐工巴西不仅从未裁员，反而招聘了更多当地员工。“我们工厂的员工数量在疫情初期有400多人，现在已经超过800人。”阿曼达对记者说：“疫情期间，工厂为了帮助员工度过难关，主动给员工和家属提供防疫物资，组织员工接种疫苗，中国企业体现出的人情味让我们心中非常温暖！”

由于疫情的持续影响，市场设备一度短缺，无法满足巴西客户的需求。徐工紧急协调全球资源，从未停止工厂运转，助力巴西经济恢复，取得抗疫、经营双胜利，体现了中国制造业的强大实力和完整的产业链支撑。作为市场营销人员，阿曼达对这一切感触颇深。每当她把这些信息分享给身边的亲朋好友时，他们纷纷为她在中国工厂工作而感到骄傲。在当地街头，甚至有人在墙上涂鸦“感谢徐工给我们提供就业岗位”。

2014年6月，徐工巴西制造基地在包索市正式建成投产，并实现当地化运营。徐工巴西工艺技术部经理道格拉斯向记者介绍：“徐工在巴西生产的变速箱、液压件等设备，都是自己研发生产的，在巴西和世界各国都获得认可。”道格拉斯大学毕业后在工程机械行业摸爬滚打多年，2016年加入徐工巴西。“在徐工巴西工作的这些年，我学习到先进的生产技术、管理经验，也收获了爱情。”已在包索市结婚安家的道格拉斯，脸上洋溢着幸福的笑容。

道格拉斯告诉记者，徐工巴西始终坚持高技术含量、高附加值和大吨位的技术创新战略，生产的装备广泛参与到巴西矿业、农业、重大项目、基础设施等各个领域的生产和建设，“已成为包索市的一张响亮名片”。

今年4月举行的第27届巴西农业技术博览会上，持续推动农业智能化、现代化发展的徐工巴西针对当地不同工程所在地的具体情况，推出了XE27U液压挖掘机、XE35U液压挖掘机等多款产品，覆盖农场建设、水利、园林等不同农业配套场景。徐工巴西和巴西最大的矿用设备销售和租赁商在展会达成战略合作，签署了2亿美元的新能源设备供应协议，共同推动绿色低碳发展。

今年5月18日，世界第一大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷与徐工巴西签订了首批矿山设备采购协议，包括5台GR3505矿用平地机在内的采矿和基建设备将于年底前交付淡水河谷巴西运营区。亲身经历了与中国企业洽谈全过程的淡水河谷采购代表马可·布拉加深有感触地说：“中国企业成为我们的供应商，让我们能够借助中国制造业几十年发展所积累的规模和技术，推动巴西工业化建设实现更好发展。”

2021年10月，徐工巴西“点亮梦想，逐梦飞翔”微心愿公益活动，吸引了众多当地少年儿童参加。徐工巴西制造有限公司供图

(责编：贾文婷、张悦)