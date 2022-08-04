无论美国如何攻击抹黑他国，都掩盖不了自己渗透着奴隶血泪和生命的历史，也掩盖不了自己“强迫劳动来源国、中转国和目的地国”的现实

美国炮制所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，借口是其一手制造的新疆存在所谓“强迫劳动”等弥天大谎。然而，无论美国如何攻击抹黑他国，都洗白不了自己。历史和现实都显示，奴隶制和种族主义幽灵笼罩下的美国，才是强迫劳动的重灾区。

强迫劳动是根植于美国建国历史和社会现实中的一颗毒瘤。从1776年美国建国至1862年《解放黑人奴隶宣言》发表，奴隶制在美国“合法”延续超过80年，占其立国以来历史的1/3。回溯至欧洲殖民时代，1514年至1866年间，至少有3.6万个“贩奴远征队”将上百万名黑人奴隶贩卖到美国。美国《伯克利商业评论》期刊指出，美国历史在很大程度上与强迫劳动交织在一起，即使在今天的美国，从农场到监狱，从服饰到电子产品行业，都可以找到强迫劳动的痕迹。丹佛大学网站披露，目前在美国至少有50余万人生活在现代奴隶制下并被强迫劳动，在家政、农业种植、旅游销售、餐饮行业、医疗和美容服务等23个行业尤为突出。在“白人至上”理念深入骨髓的美国，强迫有色人种从事奴隶劳动与对有色人种根深蒂固的歧视长期交织叠加，美国数十万现代奴隶仍以有色人种为主。

美国动辄给他国扣上“强迫劳动”的帽子，但这个帽子其实美国戴最合适。不久前，美国得克萨斯州移民死亡事件震惊世界，至少53人在被人口贩运团伙贩运至美国途中，在大卡车货厢内窒息而亡。这一案件只是美国严重人口贩运和强迫劳动现象的冰山一角。据美国国务院估计，每年从境外贩卖到全美从事强迫劳动的人口多达10万。美国人口贩运研究所近日发布的《2021联邦人口贩运报告》显示，全美2021年审理的人口贩运案件受害者中，64%是性贩运受害者，36%是强迫劳动受害者，未成年人占到了受害者的57%，其中93%的受害者都是被贩运到美国的外国人。在这些强迫劳动受害者中，约有一半人被贩运至“血汗工厂”或遭受家庭奴役。

美国政府的失职、渎职为强迫劳动长期蔓延提供了土壤。在制度层面，国际上与强迫劳动问题直接相关的《强迫劳动公约》等3项重要国际法律文书，美国一项也没有批准。在执法层面，美国加州大学伯克利分校人权中心研究报告指出，美国政府没有负起打击强迫劳动的应有责任，导致大量犯罪嫌疑人逍遥法外，联邦执法人员往往无法对受害者及其家属提供保护，本应由政府承担的责任转嫁给受害者个人来承担。美国至今仍有约50万童工从事农场劳作，国际劳工组织连续多年对美国农场童工的严重工伤表示关切。

美国政府甚至充当了强迫劳动的直接推手，这一点在美国监狱系统表现尤为突出。美国“结束现代奴隶制”网站指出，美国是世界上遭监禁人口最多的国家，美国法律允许对监狱囚犯实施强迫劳动，囚犯不受美劳工权利法律保护，美国监狱无异于“现代奴隶工厂”。据英国《卫报》披露，堪萨斯州一家监狱的150名囚犯每天要定时前往当地一家糖果厂工作，他们拿到的工资比正常工人低得多，还要扣除往返监狱与工厂的汽车油钱。更有甚者，新冠肺炎疫情发生以来，美国多数州强迫囚犯处理医疗垃圾、转移染疫尸体等，时薪仅为8美分至1美元，且不提供有效防护措施。

美国政客大谈“人权”，从来不是为了真正促进人权，否则，美国也不会至今仍是“强迫劳动来源国、中转国和目的地国”。美国当深刻反省自身严重、普遍的人权问题，拿出切实行动弥补本国人权赤字。沉迷于以人权为幌子遏制打压他国的发展，对本国人权问题却视而不见，只会让美国掉进自己挖掘的“人权陷阱”难以自拔。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 17 版）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)