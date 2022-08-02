8月1日上午，中外媒体走进渭南市非物质文化遗产展示传习馆，感受千年文化瑰宝的魅力。人民网记者 吴超摄

人民网渭南8月1日电 （记者吴超）“将令一声震山川，人披衣甲马上鞍，大小儿郎齐呐喊，催动人马到阵前……”8月1日上午，在陕西渭南市非物质文化遗产展示传习馆，一场精彩的陕西华阴老腔唱段引起前来调研采访的中外媒体记者们的阵阵掌声。

8月1日，2022一带一路媒体合作论坛媒体采访调研行活动在全省启动，采访团将分赴陕西全省10个地市开展采访调研。渭南是采访调研行南线的首站，当天上午，中外媒体记者们聚焦渭南市非物质文化遗产展示传习馆的非遗传承人，用镜头和笔头关注非遗保护和传承的故事。

陕西渭南蕴藏着得天独厚的文化资源，是闻名遐迩的戏曲之乡、鼓舞之乡和手工技艺之乡。在这片肥沃的土地上，字圣仓颉创造了汉字，酒圣杜康酿造出美酒，史圣司马迁写出了我国第一部纪传体通史《史记》。目前，渭南全市共有联合国人类非物质文化遗产代表作名录1项，国家级代表性项目17项，省级112项，市级311项，国家级代表性传承人17人，省级118人，市级643人，国家级非遗项目和代表性传承人数量均位居陕西全省第一。

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