人民网约翰内斯堡8月2日电 （记者闫韫明）当地时间8月2日，中国第25批刚果（金）维和医疗分队顺利通过第三季度联合国装备核查。此番也是该分队任务期内接受的最后一次例行装备核查。

当天，核查组一行来到中国二级医院，采取听取汇报、实地查验、数据采集、随机提问、操作演示等方式，对医疗分队的药品、耗材、仪器、车辆、通信、防卫、仓储和后勤等装备设施进行了全要素、全员额、全方位的核查，详细评估了分队主装备、自我维持装备和个人装备3大项15类1000余件物资器材的数质量情况和战技术性能。

针对当前任务区复杂严峻的安全形势，核查组特别对医疗救护装备、自我防卫装备和应急处突装备情况等进行了仔细询问和检查，全面评估我医疗分队卫勤保障任务执行能力。医疗分队官兵积极配合，详细回复核查官询问，熟练展示各类装备操作规范。核查组对分队官兵始终保持各类装备处于良好性能状态表示高度赞誉。

分队队员罗雯银表示：“当前，刚果（金）任务区安全形势严峻复杂，我们对各类装备进行了全面细致深入的维护保养，定人定位定装加强针对性应急防卫演练，保持人员和装备优良战备状态，随时做好前接后送救治准备，进一步提升快速反应和处置突发事件的能力。”

据了解，自去年9月部署到任务区后，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队已累计接诊患者600余人次，手术40余台次，实现了医疗无差错、安全无事故。分队先后顺利通过联刚团作战效能核查、装备核查、环境检查、医疗专项核查等数次核查检查，每一项工作都立起了一流标准，确保了一声令下能够随时拉得出、用得上、救得下、治得好。

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