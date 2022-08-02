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榆靖高速治沙成果显著——

“沙漠高速，绿色长廊”

2022年08月02日09:56 | 来源：人民网-国际频道
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榆靖高速治沙成果显著。肖翊摄
榆靖高速治沙成果显著。肖翊摄

人民网榆林8月2日电 （记者叶琦）8月2日，蓝天白云，车行驶在开阔平整的榆靖高速上，道旁林木葱郁、满目苍翠。很难想象此刻正置身于毛乌苏沙漠的边缘，这里便是我国第一条沙漠高速，两侧不时掠过古长城的遗迹。

在全长204公里的高速公路运营里程中，有近160公里高速公路穿越毛乌素沙漠。“建设者们在公路建设初期注重公路绿化的整体规划和设计，分公司在后期投入一定的资金进行绿化管护，全力打造‘沙漠高速，绿色长廊’新景观。”陕西交控榆靖分公司经理李创军介绍。

榆靖高速处于国家水土流失和荒漠化防治的重点区域，目前全线绿化面积7万余亩，绿地率达到90%以上，绿化覆盖率基本实现100%，不仅仅美化了环境，也有效防止了水土流失和土地的荒漠化。

“我2010年入职，当时的收费岗亭一天要不断打扫清沙。到今天，岗亭只需要打扫一次即可，站在路上也感受不到风沙，环境舒适惬意。”陕西交控榆靖分公司职工王婵表示， “从开始建设到现在20多年来，榆靖人作为这条高速公路的守护者，怀揣着朴素的愿望，情满交通，心系绿色，不畏艰辛，前赴后继，为推动榆林生态建设添了浓墨重彩的一笔。”

曾经的沙漠高速已经正在变成车流滚滚的绿色长廊，“沙漠高速，绿色长廊”，榆靖高速已成为榆林治沙成果当中的一张靓丽名片。

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(责编：刘叶婷、杨牧)

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