人民网开罗7月31日电 （记者沈小晓）当地时间7月31日上午，中建埃及阿拉曼新城超高综合体项目举行标志塔基础底板浇筑启动仪式，标志着该项目全面进入主体结构施工阶段。

中建埃及分公司总经理常伟才在致辞中表示，阿拉曼新城项目是继埃及新首都CBD项目后，“一带一路”倡议下中埃合作的又一典范。标志塔是阿拉曼新城项目的重中之重，建成后将成为全球最高的10栋住宅楼之一。他希望，T01标段项目团队在今后的工程建设中再接再厉，圆满完成项目整体履约。

T01标段项目经理张秀川表示，能够参与阿拉曼新城项目标志塔工程建造，使命光荣、责任重大，今后将继续以饱满的热情、严谨的态度、良好的服务，全力推进项目履约。

DAR监理代表阿卜杜拉·阿里对项目团队攻坚克难最终取得建设性成果给予充分肯定。他表示，未来会继续与中建团队通力合作，为早日实现完美履约而共同努力。

在热烈的掌声和机器轰鸣中，中埃嘉宾一起宣布阿拉曼新城项目标志塔基础底板混凝土正式开始浇筑，这是截至目前非洲最大体量的基础底板浇筑。

阿拉曼新城项目总包各部门负责人、各参建单位代表、NUCA业主、DAR监理代表等参加本次活动。

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