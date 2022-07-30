人民网约翰内斯堡7月29日电 （记者邹松）7月27日—28日，商务部国际经济合作事务局与江苏省血吸虫（寄生虫）病防治研究所共同举办联合党建暨“关注热带病防控、助力‘一带一路’建设” 线上公益讲座。商务部国际经济合作事务局副局长艾音方出席开幕式，江苏省血吸虫（寄生虫）病防治研究所党委书记卞荷娟代表主办单位致欢迎辞。

卞荷娟在欢迎辞中表示，省血防研究所与商务部国际经济合作事务局联合举办线上健康科普讲座，旨在进一步提高我国出国人员特别是参加“一带一路”建设的企业人员的传染病防护能力，普及热带病基础知识，加强健康防护，为“走出去”的中资企业保驾护航。

商务部国际经济合作事务局制度监督处处长王岳在致辞中提到，由于大部分援外人员在热带条件艰苦的地区参与“一带一路”建设项目，商务部高度关注海外中资机构一线人员和在外华人华侨的身体健康，联系到江苏省血防研究所党委就热带病防控进行合作，助力“一带一路”建设。

本次健康普及公益讲座邀请了国内从事全球卫生、热带病防控与援外工作的著名专家学者，内容包含了新冠肺炎、寄生虫病、艾滋病、结核病和登革热等热带病的基本知识和防控理论，以及中国援外项目实践和参与全球卫生合作工作的介绍。授课专家结合疾病的发生发展历史、日常生活、图画图例等生动形象地进行讲解。参加会议的有来自塞拉利昂、坦桑尼亚、布基纳法索、布隆迪、几内亚比绍、尼日利亚、柬埔寨等67个国家172个项目点的海外企业和涉外成套技术援助项目人员、驻外使领馆工作人员、援外专家组、孔子学院以及涉外语言和文化交流公益组织等。

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