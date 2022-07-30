人民网讯 突尼斯政府指出，坚决维护国家的独立和主权，谴责美国干涉其内政，并召见美国驻突尼斯使馆临时代办表示强烈抗议。

据突尼斯《日出报》报道，突尼斯外、移民和侨民部长杰兰迪29日召见美国驻突尼斯使馆临时代办娜塔莎·弗朗切斯基临，对美国国务卿布林肯和被任命美国驻突尼斯大使关于突尼斯政治形势和政策的讲话表示强烈谴责，认为两人的讲话“违背了《维也纳外交关系公约》的原则和规定，更没有反映突尼斯局势的现实，没有反映自2021年7月25日以来突尼斯政府在正确和坚定改革基础上重组和恢复政治生活的努力”。 杰兰迪指出，这些言论是“不可接受的，是对突尼斯国内事务的干涉，突尼斯政府表示强烈反对和谴责”。

杰兰迪还表示，突尼斯政府坚决维护国家主权和其决定的独立性，拒绝对其不可逆转的民主道路和人民的选择提出任何质疑。他说，突尼斯基于一贯的外交政策，努力按照以国家平等为基础的国际关系的要求，与所有国家保持良好关系。突尼斯总统凯斯·赛义德29日也强调，“突尼斯是一个自由、独立和主权的国家，其主权和独立高于一切。”

据突尼斯国家通讯社报道，最近突尼斯就新宪法进行了投票，绝大多公民都投了赞成票。美国国务卿布林肯就此发表谈话说，突尼斯新宪法“削弱了突尼斯的民主道路，破坏了人权并限制了自由”，即将上任的美国驻突尼斯大使在美国国会阐述自己上任后的工作计划时也发表了类似讲话。另外，一些西方媒体发表了不少负面报道，称突尼斯新宪法投票标志着10多年前随着“阿拉伯之春”在突尼斯开始的“民主实验失败了”。（安国章）

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