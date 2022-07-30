人民网曼谷7月30日电 （记者孙广勇）7月29日，中国驻老挝大使馆在万象市地标酒店举办中国人民解放军建军95周年招待会。老挝副总理兼国防部长占沙蒙上将、老挝副总理兼公安部长威莱上将，老挝公安部副部长贡通中将、老挝国防部副部长翁坎少将等高级将领出席。

中国驻老挝使馆国防武官李兵大校在致辞中表示，中老两国山水相连，传统友谊源远流长，是永远搬不走的好邻居，是休戚与共、牢不可破的命运共同体。在两党两国最高领导人战略引领下，中老全面战略合作伙伴关系不断拓展，两军关系不断深入发展。

李兵表示，根据中老两军交流合作计划，中老两军于7月19日至29日在老挝万象、蓬洪地区成功组织实施“和平列车—2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动。此次联演系我军卫生列车首次出境参演、首次跨境投送，是2017年至2019年“和平列车”系列活动的延续和深化，锤炼了两军卫勤分队联合行动、应急反应和协同处置能力，加深了两军互信合作的友好情谊。中方将继续加强同老方在维护边境安全稳定、丰富中老命运共同体内涵、推进军队院校建设以及联演联训和人员培训等方面的务实合作，共同为维护地区乃至世界和平稳定作出新贡献。

老挝国防部副部长冯坎在致辞中表示，我谨代表老挝人民军全体官兵，向伟大的中国人民解放军致以崇高的敬意和诚挚的节日问候。老中两军兄弟情谊将不断深化和日益发展，并世代薪火相传。老挝党政军警民历来高度重视和感谢，中国军队在各个时期给予老挝的无私帮助和鼎力支持，希望中方一如既往地为老挝人民军提供更多援助和支持。

占沙蒙在招待会期间高度评价老中两军交流合作成果丰硕，并祝贺“和平列车”系列活动取得圆满成功，表示愿同中国军队一道筑牢老中命运共同体安全防线。

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