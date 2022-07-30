新华社北京7月29日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日说，过去一天，俄军使用高精度海基、空基和陆基武器打击了乌军后备部队。乌克兰总统泽连斯基当天表示，乌方已做好出口粮食的准备，正在等待合作伙伴发出开始运粮的信号。

——科纳申科夫29日通报说，过去一天，俄军使用高精度海基、空基和陆基武器打击了乌军后备部队，使乌军第30机械化旅完全失去作战能力，导致乌军第57摩托化步兵旅损失惨重。俄军还打击了乌军第81空中机动旅的弹药库和其他275个区域的乌军有生力量、军事装备。科纳申科夫说，乌军使用美制“海马斯”多管火箭炮袭击了位于顿涅茨克地区一居民点的拘留所，该拘留所关押着乌军人员和“亚速营”武装人员。这次袭击造成40名乌方人员死亡，包括乌方人员和拘留所工作人员在内的83人受伤。

——泽连斯基29日在社交媒体上表示，乌克兰已做好出口粮食的准备，正等待合作伙伴发出开始运输粮食的信号。“对我们来说，保障世界粮食安全很重要”。

——乌通社29日援引乌克兰各地军事部门的消息报道，俄军对哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等7个州进行了大规模炮击。乌军和俄军在赫尔松州多个城镇发生战斗。

——每年7月的最后一个星期日为俄罗斯海军节。据俄罗斯国防部网站28日消息，俄黑海舰队司令伊戈尔·奥西波夫就即将到来的俄海军节致贺词时说，在俄军的特别军事行动中，黑海舰队的战斗让俄方获得了在亚速海的主导权和对黑海西北部的控制权。

——塔斯社28日援引俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫的话报道，在瑞典和芬兰加入北约的情况下，俄能够保障自身安全，但俄方将根据北约军事基础设施的扩张作出对等回应。

——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基28日在乌最高拉达（议会）发表讲话时称，乌克兰一直是欧洲的一部分，乌方将尽一切努力尽快启动加入欧盟的谈判，并将继续推动去寡头化改革和司法改革，以便在立法上与欧盟实现对接。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、华迪）

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