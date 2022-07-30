新华社哈拉雷7月29日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：赞比亚总统希奇莱马29日出席中企承建的卡富埃河供水项目一期工程竣工仪式。

卡富埃河供水项目一期工程由中国土木工程（赞比亚）有限公司承建、由中国进出口银行提供优惠信贷。该项目是集取水、净水、输水为一体的综合性供水工程，将每天向赞比亚首都卢萨卡供水5万立方米，为当地人民提供充足、清洁、安全的水资源，改善当地供水质量。

希奇莱马在竣工仪式上感谢中方为供水项目提供资金和技术支持，对中国企业的施工质量表示满意。他说，这一项目体现了中方致力于通过两国合作惠及赞比亚民生的诚意。赞政府将继续加大对供水等民生项目的投资力度，确保更多民众用上清洁和安全的饮用水，降低水传播疾病的几率。

中国驻赞比亚大使杜晓晖表示，近年来，下凯富峡水电站项目、卡富埃河供水项目等中赞合作的重大项目纷纷交出出色答卷，体现了中赞全天候友谊的强大韧性和勃勃生机，也体现出两国高水平合作惠及民生的特点。

据介绍，卡富埃河供水项目设计充分考虑可持续发展、促进当地就业、提升能力建设。项目建设高峰时雇用近1000名当地建设者，并通过教育培训等形式为当地培养了一批建设人才。

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