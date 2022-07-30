新华社加拿大蒙特利尔7月29日电（记者林威）国际艾滋病协会主席卡马鲁扎曼29日在第24届世界艾滋病大会上表示，国际社会必须重新参与并遵循科学，恢复全球应对艾滋病工作的势头。

为期五天的第24届世界艾滋病大会29日在加拿大蒙特利尔开幕。本届大会采用线上线下结合的形式，主题为“重新参与 遵循科学”，9500余名来自世界各地的专家学者、非政府组织代表等现场与会，近2000名代表注册线上会议。

卡马鲁扎曼表示，国际社会在艾滋病预防、治疗和治愈研究方面取得了惊人进展，但过去两年中世界在抗击艾滋病方面正节节败退，最脆弱群体受到的冲击最为严重。“我们要恢复全球应对艾滋病工作的势头。为了战胜艾滋病，我们必须重新参与并遵循科学。”

联合国艾滋病规划署执行主任比亚尼马说，去年有65万人死于与艾滋病有关的疾病，每一分钟就有一条生命失去。共享科学、强大服务和社会团结是取得成功的关键。“我们能够在2030年前消灭艾滋病，但我们必须齐心协力。”

根据联合国艾滋病规划署发布的最新报告，去年全球新增艾滋病毒感染者150万，比预期目标多100万。去年接受艾滋病治疗人数的增长速度处于过去十多年中的最低水平，只有52%感染艾滋病毒的儿童能够获得药物治疗。

世界艾滋病大会是目前全球规模最大的有关艾滋病的会议，由国际艾滋病协会组织召开。1985年，首届世界艾滋病大会在美国亚特兰大召开。起初大会每年举行一次，从1994年起改为每两年举行一次。2020年的第23届世界艾滋病大会由于新冠疫情改为线上举行。

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