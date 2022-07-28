人民网里约热内卢7月27日电 （记者陈一鸣）葡语国家行政管理能力建设研修班27日举行结业典礼，中国驻里约热内卢总领事田敏在典礼上致辞并为巴西学员代表颁发结业证书。

结业典礼以线上线下相结合的方式进行，商务部国际商务官员研修学院副院长陈润云、江西省商务厅、江西外语外贸职业学院等承办方领导、提供集中教学场地的巴西里约华人联谊会负责人，以及来自巴西、安哥拉、莫桑比克、圣多美和普林西比等葡语国家学员出席。

田敏在巴西里约线下集中教学点出席典礼，代表总领馆对此次研修班成功举办和各国学员圆满完成全部课程表示祝贺，对承办研修班的各方表示感谢。她强调，研修班成功举办有助于促进中国和葡语国家间的相互了解，加深友谊，对全面促进中国和葡语国家各方面的务实合作，起到积极的推动作用。中方愿继续同巴西等葡语国家携手努力，深化各领域务实合作，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

巴西里约州政府综合顾问克劳迪娅·德·索萨·马查多·扬努齐会和里约州交通局行政局长埃斯特维奥·西奥·雄克代表巴西学员发言，感谢中国政府提供的研修机会，表示通过在研修班的学习，全面了解了中国国情、行政机构改革、公共服务体系建设和实践等内容，以及中国在减贫和疫情防控等方面取得的成功经验，今后愿为增进巴中以及葡语国家同中国之间的友好交流与合作贡献力量。

本次研修班通过线上线下融合方式举办，共有来自安哥拉、巴西、莫桑比克、圣多美和普林西比4个国家的82名政府官员参加，为期21天。研修班聚焦国家治理能力和治理体系现代化建设，提升各国学员公共管理能力，同时满足中国和葡语国家相互学习、共同发展的长远要求。

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