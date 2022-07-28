特拉维夫轻轨红线的列车由中国生产。记者 黄培昭摄

人民网特拉维夫7月28日电 （记者黄培昭）由中企建造、纵贯以色列多座城市的特拉维夫轻轨红线项目目前进入最后调试阶段。该线是以色列建国以来最大的政府特许基础设施建设项目，也是特拉维夫轻轨系统的首条线路，其投资规模最大、施工最为复杂、技术难度最高。从概念到实施，红线项目历经五、六十年，几经波折、命运多舛，牵动着以色列几辈人的关注，最终由中国中铁负责建设完成，其社会意义和影响巨大。

记者在采访中了解到，以色列特拉维夫轻轨系统共规划有8条线路，分别是红线、绿线、粉线、黄线、紫线、蓝线、棕线及橙线，全长220公里，总投资约为1000亿谢克尔（1美元约合3.8谢克尔）。预计2030年客流量达4.27亿人次，日均客流量142万人次。

其中，轻轨红线系统及轨道设计施工维护项目全长约24公里，穿越以色列最为繁华的五座城市巴特亚姆、特拉维夫-雅法、拉马特甘、贝内贝拉克和佩塔提科瓦。红线跨越复杂繁忙的交通路口多达53个，全线主要由地面南段、地面东段和地下线路段三部分组成。其中地面线长约12公里，车站23座，地下线也长约12公里，地下车站10座。还在佩塔提科瓦建有专业高档的车辆段，含综合楼1座、13公里停车轨道，设置有与以色列铁路换乘车站1座、重修库和轻修库各1座、行政调度中心1座，以及上沙车间、洗车房等建筑设施，用于后期停车、运营和维护。

特拉维夫轻轨红线项目开工于2018年3月22日，计划2022年10月27日完工，总工期178周。红线项目由中铁隧道局集团有限公司与中铁电气化局集团有限公司组成紧密型联营体负责实施，中铁隧道局为联营体牵头方，持有51%的股份。目前，项目已经提前竣工，正处于紧锣密鼓的调试阶段。

轻轨红线系统及轨道设计施工维护项目顺利中标后，中国中铁已由一个以色列市场的后来者，在短短两年多时间里，成为在以色列市场的第一大中资企业。该项目以中国工程的走出去，带动了中国设备、中国物资、中国技术走向国际，是中国中铁系统在海外高端市场首条全欧标设计、全欧标施工的“双欧标项目”，是“一带一路”背景下，中资企业承建的首条发达国家高端市场的轻轨项目，代表着中企在发达国家高端市场轨道交通建设的新高度。全线由中国企业全产业链负责设计、制造、供货、施工、联调、维护等，标志着在工业化合作、优势互补、整合本地及全球资源等方面的又一重大突破。

红线的建成，对以色列“意义非凡，影响巨大而深远”。红线将把以色列特拉维夫高峰期公共交通使用率由25%提升至40%，私家车使用时间下降12%，通勤时间减少近一成，会极大缓解城市交通拥堵状况。同时，因为以色列交通堵塞较为严重，新建的红线轻轨线路将会大力缓解特拉维夫都市圈的交通问题。此外，以色列旅游资源丰富，新建的红线轻轨线路会为当地带来更多游客，推动以色列各城市间的商贸往来和人员交流。

中国建设者克服重重困难，为以色列特拉维夫轻轨红线的建设和完工做出了巨大贡献。建设期间，适逢新冠疫情持续肆虐，但施工单位做到疫情防控和建设生产两不误，从未因为疫情而停工，更没有因疫情而耽误工期。同时，巴以冲突导致现场施工受阻，当地管理人员和作业人员无法正常入场进行施工作业。巴以冲突期间，火箭弹炸毁了部分已经完工的钢轨，需重新修建，导致工作量增加。此外，恐怖袭击也对工程造成冲击。2022年3月至4月，以色列不同城市相继爆发了几起恐怖袭击事件，在新冠肺炎、巴以冲突的持续冲击下，恐怖袭击进一步增加了员工的心理压力，项目经营生产管理难度进一步加大。

以色列对中国建设特拉维夫轻轨红线欢迎有加，盼望早日竣工通车。2021年12月23日，一个大雨滂沱的夜晚，红线地面南段铺轨项目施工现场一派繁忙，多个作业面正有条不紊地推进中。附近的以色列居民见到如此拼命干活的工程人，好奇地向业主打听这些作业人员的消息，当得知是由来自于中国中铁的施工人员承建时，纷纷投来了赞赏的目光。次日，当地居民自发地熬制了一大锅当地的美味汤，送至该作业区，热心邀请所有参建的施工人员喝汤御寒。“我从未见过如此勤奋的人，他们顶着严寒，冒着大雨，仿佛不知疲惫般地一直为我们的轻轨工程劳作着，这是一群了不起的中国人。”当地居民这样评论着。

以色列当地员工阿米尔在接受人民网记者采访时说：“我跟中国中铁已经合作了3年，从项目的建设期，到马上开始的维保期，我的岗位从施工经理转换为维保经理。在这3年里，我收获颇多，首先是学到了不同的工作方法，当然一开始都免不了起冲突，但为了红线顺利开通这一共同目标，我们加强了相互理解并实现了工作方式的融合。在一开始加入公司的时候，跟邻居们提起我在为红线项目工作，并说红线将在什么时候开通，大家总是充满了怀疑，但当我们实现了一个又一个节点，列车第一次在路线试车的时候，项目沿线所有的居民纷纷拿出手机等拍照，对他们来说这是一个历史性的时刻。现在，每当提起红线，大家对开通都充满了期待，那样可以大大为我们解决交通堵塞等问题，给出行和生活带来极大的便利。比如我自己从公司前往培训课地点还不到两公里的路程，开车需要一个小时才能到，但如果红线开通，我可能只需要10分钟。”

另一名新加坡籍员工史蒂文告诉记者：“我在中国中铁已工作了4年多，我的岗位是安全经理，在这之前，我也在以色列公司工作过，当时我为美国GE公司（通用电气）工作。在中国中铁工作期间，我享受家属每年两次的探亲假，我有更多的时间可以陪伴我的家人。”

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