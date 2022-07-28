参考消息网7月27日报道据埃菲社7月25日电报道，中国正稳步推进与拉美的贸易合作。在南方共同市场首脑会议召开短短数日后，乌拉圭和中国在达成自由贸易协定方面取得进展。与此同时，一个来自中国的代表团25日对拉丁美洲一体化协会的运作情况进行了了解。

当天，中国外交部拉美司司长蔡伟抵达拉丁美洲一体化协会设在蒙得维的亚的总部，与该组织秘书长塞尔希奥·阿夫雷乌会面。

阿夫雷乌在会面结束后不久接受埃菲社采访时表示：“来访的代表团想知道这里的贸易是如何运作的，相关文件有哪些，条约在拉丁美洲一体化协会是如何登记的，最惠国条款的某些方面在技术上如何运用，这属于国际贸易规则问题。”会面时间比原计划有所延长。

据报道，阿夫雷乌强调，中国是该地区多个国家——如阿根廷、巴西和乌拉圭——的主要贸易伙伴，从农业方面的出口比例来看，这些出口“通常流向中国市场”。

2018年11月7日，在上海首届进博会国家展上，参观者在乌拉圭展区（右）与工作人员交谈。（新华社发）

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