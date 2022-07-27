人民网记者 孙广勇

中老铁路搬迁安居村琅勃拉邦省香恩县博喔村全景。人民网记者 孙广勇摄

“我想坐火车去中国，”7月的老挝琅勃拉邦，依然十分炎热，但湄公河畔的香恩县博喔村小学的教室里传出琅琅的读书声。记者进入教室，看到几十名老挝小学生正用稚嫩的童音高声朗读黑板上的字，是老挝语和汉语书写的“我想坐火车去中国”。

校长苯潘告诉记者，中老铁路就从村子旁边通过，琅勃拉邦火车站距离这里12公里，有的大人坐过澜沧号火车了。孩子们都很羡慕，希望早日坐上火车去中国。

在博喔村，红色的屋顶、黄色的墙壁，一片排列整齐的二层安居楼坐落在湄公河畔的青山绿水之间。刚刚搬入新家的村民们喜气洋洋，孩子们在房前屋后和平整的道路边嬉戏玩耍，欢笑声在山谷中回荡。这是北方国际合作股份有限公司承建的中国援助老挝中老铁路搬迁安居村琅勃拉邦三标段项目。

原来的博喔村，房屋破旧、道路闭塞。“以前这里还有些居民住的是草房，现在都住进了结实耐用的新房。安居工程还配套建了一所新学校，以前的教室不够用，有时候下雨还漏水。安居村不仅住房建设规划得好，新教学楼、教室也很坚固、实用。很感激中国帮助博喔村。而且老中铁路经过我们家乡，一定会带动这里不断发展。”村长通万说。

中老铁路搬迁安居村项目是老挝铁路建设工程的重要组成部分，由中方协助在老挝北部铁路沿线各省实施，其中琅勃拉邦省香恩县博喔安居村为当地居民建设移民安置房，配备了点亮设施和数字电视、村办公室、小学、幼儿园、医务所、公共厕所等公共服务设施。项目的建成，将极大改善当地基础设施、教育医疗和生活服务条件，助力当地经济发展，提升老挝人民生活品质。

老挝副总理宋赛说：“我们将中国援助的资金用于中老铁路沿线村子的发展，并以此打造示范村，提高村民的生活水平。老中扶贫合作一定能为老挝实现可持续发展作出巨大贡献。”

“我是老挝琅勃拉邦省香恩县博喔村的小学生，现在我正坐在崭新明亮的教室里。”老挝小学生占迪大声朗读自己写的作文：“以前我家房子很旧，没有电视看，村子里学校教室不够，每天要坐船去河对面上学。当爸爸指着漂亮的房子告诉我那就是咱们家的时候，我做梦都想快点住进去，以后我就可以在新房子里看电视，可以在自己的新学校里读书了，不用再每天坐船去河对面上学了。谢谢中国，来自中国的帮助让我第一次见到了火车，以后我要坐着火车去中国，去北京。”

在博喔村红顶黄墙崭新的小学操场，小朋友们学习中文书法，举办书画比赛，描绘对未来的憧憬，在书画比赛中表达对老中铁路、自然环境和新建安居村的喜爱。“孩子们是国家的未来，他们书画作品里处处体现老中两国人民的深厚情谊，希望孩子们在新学校里好好学习，把老中友谊世世代代传承下去。”老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦荣沙瓦说。

美丽整洁的村容、幸福快乐的人们、健康好学的孩子们，迁入新居的博喔村村民对未来、对中来铁路带来的发展充满憧憬。“我喜欢新家，新家更明亮更干净；而且不用坐船到河对岸上学了，我和伙伴们都很高兴。现在中老铁路经过我们的家乡，从万象通到昆明、通往北京，长大后，我想坐火车去中国，去学习先进的科学技术，”占迪说。

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