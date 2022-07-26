人民网仰光7月26日电 （记者李秉新）以讲述中国发展故事为主题的“中国影像节”线下展映活动将于8月初在缅甸仰光正式启动。仰光中国文化中心将与缅甸当地学校、企业等机构合作，于8月、9月在仰光中国文化中心和多个地点举办线下展映活动，通过影像讲述中国故事，让缅甸观众感受中国文化魅力，增进相互了解，深化友好情谊。

本次首届“中国影像节”全球展映活动由中央广播电视总台与文化和旅游部联合举办。仰光中国文化中心将在线下集中放映中央广播电视总台拍摄制作的14部英语版优秀纪录片和专题片，向缅甸观众展示普通中国人追梦圆梦的故事。参加展映的纪录片和专题片讲述中国脱贫攻坚、环境保护、乡村教育、抗击疫情、抗洪救灾等故事，内容涵盖旅游美食、民族文化、地域特色、人民生活和社会发展等主题，多角度呈现中国人民实现民族复兴的历程，旨在向缅甸民众展示一个立体的中国。

本次活动希望通过展映一批展示“中国精神”的优秀纪录片和专题片，以影像会朋友，以合作促交流。在展现中国发展变化的同时，让缅甸观众体会到中国的时代精神、人文价值与情怀，感知中国温度，促进文化交流，加深中缅两国人民的相互理解与传统友谊。

本次活动准备展映《中国脱贫攻坚》《天山南北—中国新疆生活纪实》《我的藏历新年》《对决新冠病毒》《三星堆：再现失落的文明》《木偶戏》《大山里的女子足球队》等10余部影片。

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