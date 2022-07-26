人民网约翰内斯堡7月26日电 （记者闫韫明）当地时间7月25日，中国第25批赴刚果（金）维和部队授勋仪式在位于基伍湖畔的维和工兵分队中国半岛营区举行，218名维和官兵全部被授予联合国“和平荣誉”勋章。

上午10时，维和官兵在广场整齐列队、精神抖擞，迎接期待已久的授勋。仪式上，维和医疗分队分队长颜碧玉宣读了中国驻刚果（金）大使馆及布隆迪大使馆的贺信，贺信中向全体维和官兵致以热烈的祝贺和崇高的敬意，对全体维和官兵为维护刚果（金）和平稳定和促进当地经济社会发展作出的突出贡献表示了衷心的感谢！

“下面，进行第四项议程，授勋！”随着主持人的话音， 在欢快的颁奖进行曲中，维和部队指挥长邓亮为部队少校以上军官进行授勋，而后维和部队领导分别为其他维和官兵授勋。

伴随着雄壮的阅兵曲，3名高擎联合国旗、刚果（金）国旗和五星红旗的旗手以整齐、有力的步伐迎面走来，各方队相继通过观礼台，官兵们军容严整、步伐铿锵、口号嘹亮，展示了中国军人风采，现场响起了热烈的掌声。

维和医疗分队队员唐娟深有感触：“‘和平勋章’是对维和军人的褒奖和肯定，我感到无上光荣。我们维和官兵将始终牢记初心使命，胸怀人间大爱，播撒和平希望，继续坚守维和战位，认真履职尽责！”

维和部队指挥长邓亮表示，全体维和官兵一定会以此次授勋为鞭策和激励，珍惜荣誉，发扬成绩，一如既往完成好上级赋予的各项维和任务，为世界和平与发展做出新的更大的贡献，为祖国争光，为军旗添彩。

据了解，自2021年10月中国第二十五批赴刚果（金）维和部队全部部署任务区以来，积极克服恶劣的自然环境、艰苦的生活条件、肆虐的疫情疾病和复杂多变的安全局势，工兵分队先后组织48次工程勘察，完成关键工程2项、大型工程7项、小型工程27项，累计出动兵力15000余人次、装备9000余台次；医疗分队累计接诊521人次，收治入院15人次，实施手术34台，为联刚稳定团4000余名工作人员提供了良好的医疗保障，圆满完成了各项医疗救治任务。两支维和分队以优异的成绩彰显了“中国质量”“中国速度”和“中国品牌”，在任务区打造了一张靓丽的中国名片，受到联刚稳定团和当地民众的高度赞誉。

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