人民网海口7月26日电 （盛霜）7月25日，2022年中国国际消费品博览会在海南国际会展中心拉开帷幕，世界各国商品云集陈列，海内外嘉宾共聚一堂，为参展观众献上了一场消费品博览盛宴。7月26日，法国驻华大使馆商务投资处在会展中心5号馆举办法国馆新闻发布会，法国驻华大使罗梁、海南省副省长倪强及部分法国企业代表发表致辞。

“在中国，尤其是在海南，法国企业的产品覆盖面广，并得到了消费者们的一致青睐，”法国驻华大使罗梁表示，“首先，法国对华出口的奢侈品较2019年翻了一番；其次，在美妆产品方面，中国在2021年已成为法国化妆品的全球第一大出口市场；最后，法国已重登中国进口葡萄酒来源国的榜首，并在烈酒行业细分市场中进一步巩固了其遥遥领先的地位。 ”

“法国企业在首届消博会参展成效超过预期，开云旗下高级珠宝品牌Qeelin参与消博会后，在海南离岛免税销售额持续增长；欧莱雅旗下赫莲娜、圣罗兰等法国高端香化品牌纷纷在海口、三亚等地开设新门店、快闪店，”海南省人民政府副省长倪强表示，“法国作为主宾国，参展面积、企业和品牌都远超首届，充分体现了法国企业对海南自贸港未来发展潜力的高度认同。”

作为第二届中国国际消费品博览会的主宾国，法国国家馆将集中呈现法国在时尚、美容产品、美食和服务等领域的法式生活艺术。14家知名法企和品牌将在本届消博会展示具有创造力的法国产品。除法国国家馆外，还有近50多家法国公司、250个品牌参展，法国品牌参展面积总计约2988㎡，如此高的参与度使得法国成为第二届消博会上，除中国以外的最主要参展国，法国参展品牌带来的法式体验也将谱写中法经贸合作的新篇章。

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