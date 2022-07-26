新华社北京7月26日电（国际观察）浸透血泪的美国强迫劳动史

新华社记者宋盈

美国国务院最近发布有关强迫劳动和卖淫等人口贩运情况的年度报告，对各国品头论足、指手画脚，在指责别国的同时标榜本国是做得最好的“一类国家”。

然而，美司法部网站去年11月公布的一起事件，揭露了这个“伪圣国家”的真面目。100多名墨西哥和中美洲工人被诱骗到美国佐治亚州南部强迫劳动。他们白天在持枪者的监控下徒手挖洋葱，挖一桶只能挣20美分，晚上住在拥挤肮脏的工棚里，没有足够的食物和干净的水……在近似200多年前美国黑奴的劳动条件下，至少2人最终死亡。

分析人士指出，自诩“民主灯塔”的美国，昔日是奴隶贸易的罪恶之地，如今依旧是人口贩运和强迫劳动的重灾区。浸透血泪、戕害生命的罪恶勾当还在黑暗中继续。

靠鞭子发家

奴隶制是美国原罪。美国1776年宣布独立时，蓄奴是合法的。据英国《卫报》报道，美利坚的缔造者们一边倡导“人人生而平等”，一边却在美国最早的宪法中默许了黑奴的存在。

据统计，1525年至1866年间，累计有超过1250万非洲人被贩运到美洲从事强迫劳动。大量黑奴被迫在恶劣条件下从事高强度劳动，受到残酷压榨和折磨。

美国历史学家爱德华·巴普蒂斯特在《被掩盖的原罪：奴隶制与美国资本主义的崛起》一书中描述了当时棉花种植园的景象：很多奴隶衣不蔽体，有的十几岁的孩子赤身裸体，遭受风吹日晒。他们从早到晚几乎无休止地为奴隶主劳动。

鞭子和枪支是提高生产率的“法宝”。巴普蒂斯特在书中写道：“（在密西西比州）一个男子落在前排队伍之后，黑人工头试图用‘一顿鞭打’让他跟上进度，而他进行了反抗。白人监工掏出手枪，打死了他。”在奴隶主的残酷压榨下，黑人奴隶成为当时世界上效率最高的产棉者。

巴普蒂斯特指出，棉花生产推动了美国的领土扩张，使其经济增长率居全球首位。美国《纽约时报杂志》评论说，美国的繁荣建立在黑人劳动力被榨取的基础上，“一代又一代黑人在美国历史上扮演了重要但被忽视的角色”，而他们却过着极其悲惨的生活。

开“法律后窗”

1865年南北战争结束后，美国颁布宪法第十三修正案，名义上在全境范围内废止奴隶制，却留下了“法律后窗”：作为惩罚，对罪犯实行奴隶制或强迫奴役并不违法。

南北战争后，压榨犯人的做法在美国南部迅速“普及”。据西班牙《起义报》报道，当时美国一些州为延续奴隶制传统，在证据不足的情况下，以未足额交租、小偷小摸等罪名，把大批获得解放的黑人奴隶关进监狱，强迫他们收割庄稼、采矿和修筑铁路。

美国一些州政府还利用法律漏洞，靠出租犯人赚得盆满钵满。美国记者沙恩·鲍尔在《美国监狱》一书中详细描写了得克萨斯州等地的“营生”。南北战争后，这些州的政府将犯人租赁给有权势的政治家、矿业公司或种植园以提高收入，而对犯人从事何种工作、工作多长时间几乎毫无限制。

到了上世纪80年代，美国政府又打着“缓解收容压力、降低监禁成本”的旗号引入私营监狱，把本该由政府承担的责任交给利益集团。唯利是图的私营监狱迅速扩张，从1990年到2010年数量增加了16倍。据统计，截至2019年年底，超过10万人被拘禁在美国私营监狱，长期从事高强度、低报酬的强迫劳动。

在羁押非法移民的美国私营拘留中心，强迫劳动现象也很严重。据英国《卫报》报道，经营佐治亚州斯图尔特移民拘留中心的私营监狱业巨头美国惩教公司为减少成本，让被关押人员承担烹饪、打扫等工作，只付极低报酬。如果拒绝，被关押者就会被关禁闭。

纽约市立大学教授巴兹·德雷辛格在接受媒体采访时指出，美国宪法第十三修正案留下了严重漏洞，把奴隶制在监禁条件下合法化了。

对强迫劳动听之任之

如今，美国的强迫劳动现象依旧无处不在，在家政、农业种植、旅游销售、餐饮、医疗、美容服务等23个行业或领域尤为突出。美国丹佛大学网站刊文披露，目前在美国至少有50多万人在现代奴隶制下从事强迫劳动。

美国政府对强迫劳动的广泛存在听之任之。加州山火肆虐时，很多犯人被派到一线，冒着生命危险充当救火员，只拿到微薄收入。新冠疫情肆虐期间，美国一些女子监狱中的囚犯被迫加班加点生产口罩，每天工作时间长达12小时，而自己却没有口罩可用。一名感染新冠肺炎的女囚犯表示，这里就像“奴隶工厂”，监狱把她们当成了摇钱树。

与此同时，美国使用童工现象也非常严重。美国至今仍有约50万童工从事农业劳作。国际劳工组织连续多年对美国农场童工严重工伤表示关切。

此外，美国至今拒绝承担起消除强迫劳动的大国责任，仍未批准《1930年强迫劳动公约》、联合国《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》。每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人。

“人权灯塔”的光，始终照不到美国自己身上。正如美国历史学家斯文·贝克特和塞思·罗克曼所写，“奴隶制已深深烙在美国资本主义的基因里”。美国的强迫劳动，恐将继续吞噬更多的无辜生命，制造更多的人间悲剧。

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