新华社联合国7月25日电（记者王建刚）国际移民组织、联合国儿童基金会、乔治城大学和联合国大学25日发布新的指导方针，以更好地保护在气候变化背景下的迁徙儿童。这是联合国发布的首个气候变化背景下迁徙儿童权利保护问题全球政策框架。

这份《关于气候变化背景下流动儿童的指导原则》共提出9项原则，关注由于气候变化的不利影响导致一些儿童在境内和跨境流动过程中面临的特殊和多层面脆弱性。

国际移民组织总干事安东尼奥·维托里诺说：“制定这些指导原则的目的是，确保在政策辩论和方案规划中对儿童的需求和权利加以考虑。在气候变化、环境退化和灾害的背景下，管理迁徙和解决儿童流离失所问题是我们现在必须应对的巨大挑战。”

根据指导原则，仅在2020年，就有近1000万儿童在受到与天气相关的冲击后流离失所。大约10亿儿童生活在33个面临气候变化影响高风险的国家，未来几年还会有数以百万计的儿童迁徙。

联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔说:“流离失所的儿童遭受虐待、贩卖和剥削的风险更大。他们更有可能失去接受教育和医疗保健的机会。他们经常被迫早婚和做童工。通过这些原则指导下的协调行动，各国政府、民间社会和国际组织可以共同努力，更好地保护流动儿童的权利和福祉。”

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