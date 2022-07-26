国际在线消息（记者 胡晓萌）：7月25日，由中央广播电视总台国际在线联合内蒙古、湖北、河南、江苏、黑龙江、浙江、山西、安徽、山东等地网信办共同举办的2022“打卡中国·最美地标”网络国际传播活动在内蒙古自治区鄂尔多斯市正式启动。国家互联网信息办公室网络传播局副局长、一级巡视员张勇，中央广播电视总台国际在线总裁范建平，内蒙古自治区党委宣传部副部长、网信办主任符雷，鄂尔多斯市委常委、宣传部部长苏忠胜，鄂尔多斯市委常委、副市长苏翠芳出席启动仪式。来自英国、意大利、巴西、格鲁吉亚、危地马拉、泰国、韩国等国家的网红博主，湖北、江苏、山西、安徽、山东等地网信办领导和相关部门、媒体代表出席启动仪式。

文化因交流而精彩，民心因相知而相亲。文化在增进人民相互了解和友谊方面可以起到春风化雨、润物无声的作用。2022“打卡中国·最美地标”网络国际传播活动将围绕“长江文化”、“黄河文化”、“大运河文化”、“冰雪文化”和“民族文化”五个主题，在中国多个省、自治区选择一批在当地有独特性、在中外有差异性的文化地标进行线下打卡，通过网红博主独特的视角，向世界展示独具特色、辉煌灿烂的中华文化，促进人文交流，推动文明互鉴。

国家互联网信息办公室网络传播局副局长、一级巡视员张勇致辞

国家互联网信息办公室网络传播局副局长、一级巡视员张勇在致辞中表示，“打卡中国”网络国际传播活动是讲好中国故事的重要举措。“最美地标”不仅是新时代中国经济社会发展成就的集中展现，更是凝聚中国精神、彰显中国自信的文化符号。他希望通过此次“打卡中国·最美地标”活动，各位网红博主能用国际化视野、国际化表达，记录中国日新月异的发展成就，创作出有温度、接地气的精品力作，向世界展示一个真实、立体、全面的中国。

中央广播电视总台国际在线总裁范建平致辞

中央广播电视总台国际在线总裁范建平在致辞中表示，当今世界正经历百年未有之大变局，中国需要了解世界，世界其他各国也需要了解真实的中国。在中国广袤无垠的大地上，一个个如明珠般璀璨的“最美地标”见证着城市的发展，承载着各地独特的文化。此次活动邀请外国网红打卡中国最美地标、打卡中国传统文化、打卡中国生态文明建设，对于展示真实、立体、全面的中国，增进中国与世界的互动交流、互信合作大有裨益。

内蒙古自治区党委宣传部副部长、网信办主任符雷致辞

内蒙古自治区是中国共产党领导建立的第一个民族自治区，拥有“模范自治区”崇高荣誉。内蒙古自治区党委宣传部副部长、网信办主任符雷致辞时说，今天的内蒙古，正在走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，全力守护好祖国北疆这片碧绿、这方蔚蓝、这份纯净。他希望在这次活动中，网红博主用独特的镜头和语言，发现内蒙古的闪光点，打开一扇全面展示内蒙古的互联网“窗口”，向世界传递真善美的内蒙古形象。

鄂尔多斯市委常委、宣传部部长苏忠胜致辞

鄂尔多斯市委常委、宣传部部长苏忠胜致辞时介绍，鄂尔多斯自然资源富集、历史文化灿烂、生态环境宜人，是一座实力、活力、绿色、幸福、宜居之城。他热忱邀请大家走进鄂尔多斯、感受鄂尔多斯、畅游鄂尔多斯，携手当好鄂尔多斯的代言人、宣传员、推荐者，让更多人认识鄂尔多斯、“打卡”鄂尔多斯、爱上鄂尔多斯。

网红博主代表桃漫发言

“非常希望探访内蒙古文化，了解这里民族的特点，感受当地现代化发展成就，体验不一样的中国。”来自格鲁吉亚的桃漫在网红博主代表发言中表达了对此次打卡之行的期待。她表示将会把自己打卡过程中的故事分享给海外网友，让他们一起感受独特的中国文化魅力。

2022“打卡中国·最美地标”网络国际传播活动正式启动

启动仪式上，相关各地网信办领导相继发布了“你好，长江”“你好，黄河”“你好，大运河”“你好，冰雪”“你好，民族”的地标线路，“打卡中国·最美地标”活动序章随之拉开。在此次活动的第一站——鄂尔多斯，网红博主们将前往鄂尔多斯草原、库布其沙峰绿谷、七星湖牧民新村、响沙湾、黄河大峡谷旅游区，通过参访大草原、大沙漠、大湖泊以及黄河几字弯胜景，近距离体会亮丽北疆的历史底蕴和人文情怀，领略中国北疆独特的民俗风情和韵味，全方位、多角度感知鄂尔多斯这座温暖全世界的城市。

网红博主现场合影

接下来，网红博主还将走进江苏、山西、河南、湖北、安徽、山东、浙江、黑龙江等地，通过实地打卡感受中国星罗云布的“最美地标”，并用镜头和文字向世界展示美丽中国，促进中华文化与世界多元文化交流互鉴、相知相融。此次活动将持续至12月。

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