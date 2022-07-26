仲 音

在马达加斯加首都塔那那利佛郊区，一条由中国企业援建的公路大幅降低了货车运送鸡蛋的破损率；在巴基斯坦，中巴经济走廊建设使该国从电力短缺国变成电力富余国；在瓦努阿图，中国援助扩建的马拉坡学校被评价称“像一座灯塔”……近年来，共建“一带一路”助力沿线国家经济增长、民生改善，留下了许多动人的故事。

“‘一带一路’是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。”以习近平同志为核心的党中央统筹谋划推动高质量发展、构建新发展格局和共建“一带一路”，坚持共商共建共享原则，把基础设施“硬联通”作为重要方向，把规则标准“软联通”作为重要支撑，把同共建国家人民“心联通”作为重要基础，推动共建“一带一路”高质量发展。共建“一带一路”从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，取得实打实、沉甸甸的成就，结出累累硕果。

这样的数据，折射出“一带一路”的国际影响力、道义感召力、合作吸引力：第二届“一带一路”国际合作高峰论坛迎来39位外方领导人、150个国家、92个国际组织、6000多位外宾，形成了283项务实成果清单和总额超过640亿美元的项目合作协议；截至今年6月初，中国已与149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件……共建“一带一路”的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好，已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。

这样的场景，传诵着共建“一带一路”从“硬联通”“软联通”到“心联通”的佳话：满载防疫物资的中欧班列从浙江义乌启程，开往西班牙首都马德里；肯尼亚百姓在蒙内铁路首批内燃机车旁载歌载舞；中国专家和斐济楠迪的雇员一道，检查被誉为“中国草”的菌草的生长情况……“一带一路”建设不是空洞的口号，而是成功的实践和精彩的现实。从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，一条条铁路、一幢幢厂房、一个个园区，成为让当地老百姓受益的民生工程，搭建起带动一方发展、造福一方人民、助力当地普通人追梦圆梦的平台。

习近平主席指出：“‘一带一路’倡议顺应时代潮流，适应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔前景。”面对新冠肺炎疫情冲击，“一带一路”呈现出强大韧性与澎湃活力，为各国抗击疫情、恢复经济、增进民生福祉注入了宝贵力量。与共建“一带一路”国家打造“健康丝绸之路”，凝聚抗疫合力；中欧班列通达欧洲23个国家的185个城市，2021年共开行15183列、运送146.4万标箱，同比分别增长22%、29%；“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，一大批重大工程和合作项目扎实推进……实践证明，“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献。

“创造了数以万计的就业岗位”“我们的生活有了翻天覆地的变化”“让我们从靠天吃饭的农民转变为技术工人和管理人才”……沿线国家人民的心声，诠释着“一带一路”是一个共同发展、合作共赢的大平台。回望历史，戈壁大漠中的阵阵驼铃、茫茫碧海上的点点云帆，见证了人类文明的交流互鉴。今天，被誉为21世纪伟大叙事的“一带一路”建设，正沿着和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的道路，书写人类历史更壮丽的篇章。这条大家携手前进的阳光大道，必将助力人类通往和平、发展、繁荣的美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 04 版）

(责编：刘叶婷、高歌)