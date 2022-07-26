人民网讯 伊拉克政府称，为实现世界原油供需平衡，决定加速提高国内原油产量，到2025年底，日产量增加到800万桶。

据伊拉克“两河新闻文化集团”网报道，伊拉克石油部长贾巴尔24日接受记者采访时表示，因疫情和世界部分地区局势紧张，国际原油价格起伏很大，为实现国际原油市场供需平衡和全球经济尽快复苏和发展，伊拉克政府决定加速提高原油日产量，到2025年底，日产量增加到800万桶。

贾巴尔称，“为实现我们的目标，实际的步骤已经开始，即通过一项雄心勃勃的双管齐下计划来实现预期的增长。首先，巴士拉石油公司经营的马季努油田要大力增产，目前日产原油20万桶，到2023年年底日产量增加到40万桶，到2025年，增加到60万桶。第二，伊拉克最大的位于南部的鲁迈拉油田将在目前产量（平均日产量140万桶）基础上，到2025年底前，每天增加20万桶，达到160多万桶。位于巴士拉以北的西古尔纳-1油田也制定了增产战略，从当前的日产量50万桶增加到60万桶。位于巴士拉以西的祖拜尔油田计划在2年内将日产量增加到70多万桶。”

贾巴尔指出，根据国家2025前的计划，国家石油公司在巴士拉以东的法哈亚油田将由目前的日产5万桶增加到10万桶，阿塔威油田由现在的日产8.5万桶增加到20多万桶。

报道称，根据贾巴尔的讲话，伊拉克石油增产计划由伊拉克国家石油公司和在伊拉克境内工作的外国石油公司联合完成，根据计划，目前伊拉克全国已批准和即将批准的石油开发项目总日产能力到2025年达到330多万桶，从而使伊拉克在2025年底前实现日产原油800万桶的目标，这会促使国际原油市场供需平衡。

伊拉克《晨报》和阿联酋《宣言报》均报道了伊拉克政府决定大幅增加石油日产量的消息。（安国章）

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