王世廷大使在大会发言。姚冰摄

人民网日内瓦7月25日电 （余颖）25日瑞士中资企业协会年会在日内瓦举办，中国驻瑞士大使王世廷在会上积极评价协会为推动中瑞经贸交流所作的努力，勉励在瑞中资企业凝聚共同力量，促进共同发展，为不断推动中瑞经贸合作做出新的贡献。

王世廷大使介绍了中国国内疫情防控和经济社会发展有关情况，他指出，尽管疫情等风险挑战从未停止，中瑞经贸合作还是取得了亮眼的成绩。目前中国已经是瑞士第三大贸易伙伴，今年上半年中瑞双边货物贸易额达237.9亿美元，同比增长34.2%。其中，中国对瑞出口39.6亿美元，同比增长52.3%；自瑞士进口198.2亿美元，同比增长31.1%。2021年中国对瑞全行业直接投资6.5亿美元，同比增长117.7%，这些数字都充分展现出中瑞经贸合作的生机活力与良好势头。

王世廷大使表示，瑞士在机电金属、医药化工、钟表制造、金融保险、科研创新等领域都保持着全球领先地位，大家要发挥真正的企业家精神，全身心投入中瑞经贸交往的实践中，把中瑞经贸合作提升到新的高度。今后随着一批中国企业来瑞交所上市以及中国对瑞投资的进一步深化，中资企业协会将迎来更多伙伴，希望协会继续发挥好平台作用，让各会员企业发挥自身优势，凝聚共同力量，促进共同发展。他同时勉励企业家们增强爱国情怀，勇担社会责任，拓展国际视野尊重当地文化，提高创新能力，强化风险防范。

瑞士中资企业协会会长、中国建设银行苏黎世分行行长龚伟运介绍了协会去年以来的发展情况，表示将继续发挥协会整体合力，提升在当地影响力，在瑞讲好中国故事，推动中瑞经贸交流。二十多家在瑞中资企业负责人出席会议。

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