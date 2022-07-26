人民网日内瓦7月25日电 （余颖）可持续发展面临哪些挑战？中国企业如何贡献绿色力量？如何深化中瑞两国在各领域的可持续发展合作？2022中瑞可持续发展论坛25日在瑞士成功举办，来自中国瑞士两国余位政产学研代表40余人开展深入交流，共探合作路径。

“我走访了很多瑞士优秀企业，发现大家都已经将可持续发展理念深深融入了企业发展文化，更深刻感受到瑞士在可持续发展方面所做的努力。” 中国驻瑞士大使王世廷在致辞中表示，目前中瑞两国在可持续发展方面已经开展了十分深入且卓有成效的合作，涌现了很多新能源动力技术合作、新能源基础设施合作、绿色金融合作、绿色旅游合作案例，未来希望中瑞各界继续创新思路，拓宽可持续发展合作的新领域，互相借鉴学习，寻找具有创造新更多的绿色解决方案，推动和深化中瑞两国在各领域的可持续发展合作。

中国建设银行国际业务部总经理孙剑波在视频致辞中表示，中瑞经贸投资合作密切，金融开放潜力巨大，今年以来已有十余家中国上市公司拟赴瑞士发行GDR。 建设银行将继续发挥全球服务能力和金融科技优势，积极投身绿色和可持续金融实践，为中瑞经贸往来和可持续发展贡献力量。她特别介绍，建行苏黎世分行通过利率减免推动企业实现绿色可持续发展目标，现有绿色贷款占比已提高至四分之一，为瑞士知名可再生能源企业体提供融资支持，服务中瑞绿色产业合作与发展，积极打造绿色节能办公环境，获得瑞士权威机构的碳中和认证。

瑞士联邦能源办公室首席经济学家马蒂亚斯 ·吉斯勒博士分享了瑞士面对能源挑战的解决之道，他重点介绍瑞士在2050年实现净零排放目标的路径和策略，具体包括进一步增加可再生能源产量，加快对水电和风能发电建设，新建筑采用光伏电力投资可抵扣税费等。瑞士非盈利组织myclimate首席执行官斯蒂芬·内夫则分享了该基金会如何通过咨询服务、教育计划以及碳补偿项目来加强气候保护。即将来瑞发行GDR并在瑞士证券交易所上市中国企业格林美公司负责人介绍了公司在可持续发展领域的作为以及目标计划。与会嘉宾在论坛开展了广泛的交流，探讨了未来的合作。

(责编：燕勐、杨牧)