新华社伊斯兰堡7月25日电（记者蒋超）受中国驻巴基斯坦大使馆委托，巴基斯坦的巴中友好组织——中国之友论坛日前在该国西南部俾路支省城市吉拉赛义富拉，向受洪涝灾害影响的当地民众发放中国援助的救灾物资。

在当地一处安置受灾人员的临时营地，中国之友论坛主席卡西在接受新华社记者电话采访时表示，此次以中国大使馆名义向俾路支省受灾人员捐赠的物资包括近千份粮食包裹，可以满足该临时营地800余名受灾人员的紧急粮食需求。此外，因强降雨摧毁了当地电力传输设备，救灾物资中还包括300台小型太阳能发电机。

卡西表示，中国总是在巴基斯坦民众最需要帮助的时候伸出援手，坚定不移地支持巴基斯坦人民。中国再一次用行动证明了巴中铁杆友谊。

当地一名受灾民众艾哈迈德在领取救灾物资后接受记者电话采访时表示，每份粮食包裹中的食物足够1人食用3至4个星期，极大缓解了受灾民众迫在眉睫的粮食短缺。另一受灾民众钱迪奥表示，中国这一善举赢得了当地民众的心，相信中国将继续通过推动巴中经济走廊建设支持当地人民，帮助俾路支省受灾民众早日摆脱贫困。

受季风影响，6月中旬以来巴基斯坦遭遇多轮强降雨天气侵袭，引发洪涝灾害。据巴国家灾害管理局25日公布的报告，截至24日，强降雨在巴基斯坦共造成至少310人死亡、295人受伤。俾路支省灾情最为严重，共造成100人死亡、57人受伤，另有6052座房屋被毁、约580公里道路受损。

(责编：贾文婷、高歌)