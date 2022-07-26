新华社德黑兰7月25日电（记者高文成）伊朗原子能组织主席伊斯拉米25日说，在恢复履行伊朗核问题全面协议前，国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备将保持关闭状态。

伊斯拉米当天在接受伊朗媒体采访时说，伊朗在伊核协议达成后允许国际原子能机构在伊朗核设施内加装监控设备，这部分摄像头不在伊朗与国际原子能机构签订的保障协定框架内。

国际原子能机构理事会6月通过了一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同国际原子能机构缺乏合作。伊朗对此采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。据伊朗媒体报道，这之后国际原子能机构在伊朗80%以上的监控设备仍在保障协定框架内保持运行。

国际原子能机构总干事格罗西日前说，伊朗的核计划正在“迅速发展”，而国际原子能机构对此了解非常有限。伊朗外交部发言人卡纳尼25日在例行记者会上回应说，格罗西此番表态“不具有建设性”，建议他“遵守中立和公平的原则”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判因“外部因素”暂停。6月28日至29日，在欧盟协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行间接谈判，未取得明显进展。

(责编：贾文婷、高歌)