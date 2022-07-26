本报记者 谢亚宏

当前，希腊已进入旅游旺季。希腊《每日报》近日报道说，未来几个月，希腊的酒店入住率和航班上座率都将恢复到疫情前水平，2022年希腊的旅游收入相比2019年有望增长10%左右。希腊旅游联合会主席雷索斯近日也表示，今年希腊的旅游收入有望超过2019年。

旅游业是希腊经济的一大支柱产业，对国内生产总值的贡献率超过20%，提供了全国约10%的就业岗位。2019年，希腊吸引的国际游客达到3300万人次，创下历史纪录。疫情发生后，2020年希腊仅接待了700万游客，旅游业收入从2019年的182亿欧元下降到40亿欧元。

为重振旅游业，希腊政府持续推出多项支持举措。希腊政府从欧盟划拨的复苏基金中拨款10亿欧元，用于促进旅游基础设施建设等，预计将惠及约80个相关行业。针对国内低收入民众，希腊政府从7月开始开展预算为3100万欧元的“全民旅游”假日补贴计划。希腊旅游部还面向多国进行推广活动，宣传冬季旅行线路和一些小众旅游目的地。

希腊旅游部门发布的数据显示，希腊4月份的国际旅客到港数已基本恢复到2019年水平，航班数量恢复到2019年的90%。希腊机场今年1—4月的客运量达到810万人次，是去年同期的近4倍。入境旅客主要来自德国、法国和美国。希腊旅游部部长瓦西利斯·基基利亚斯表示，许多航空公司已经恢复直飞希腊城市的航班，众多景点附近的酒店入住率超过70%，圣托里尼等热门景点酒店入住率甚至接近100%。数据显示，今夏希腊短租房的预订量比去年同期高出232%，全年营业额将超过疫情前水平。

旅游业快速复苏使得相关领域从业人员需求大增。希腊旅游协会预计，由于游客大幅增加，希腊旅游行业的岗位空缺将达到5万个。希腊政府已宣布将提高最低工资标准，以促进旅游业就业。

得益于旅游业加速回暖，希腊政府预计今年希腊经济增长率将达到6.1%，明年将增长4.5%。国际评级机构标准普尔此前宣布，将希腊长期主权信用评级从“BB”上调一级至“BB+”，前景展望“稳定”。这是今年国际评级机构第三次调升希腊长期主权信用评级。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 17 版）

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