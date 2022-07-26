本报记者 陈一鸣

2022年巴西圣保罗消费电子展近日落幕。作为拉美地区最大的消费电子展会之一，本届圣保罗消费电子展是新冠肺炎疫情发生以来首次回归线下举办，吸引了来自世界各地超过2.6万名参展人员和700余个参展品牌，展出1万余件产品，发布约2000件消费电子新产品。

展会现场，“互联家居”空间是最受欢迎的展台之一。展台面积超过300平方米，展出了可通过WiFi联网的电冰箱、洗衣机、烘干机、电视机、空调机、智能灯、安全系统、空气净化器等众多品牌的智能家居产品。

亚马逊公司在本届展会上推出了新款Alexa人工智能助手，它可以利用语音识别功能控制多个兼容的智能设备，整合家居产品，让人们生活更加轻松。在演示环节，观众能够看到支持Alexa的智能设备如何通过客户的语音命令在同一环境中交互配合。此外，机器人吸尘器、智能宠物喂食器等可远程操控的设备，也吸引了众多参观者驻足。

“本届展会上的大多数智能家居产品都具有远程操控功能。”圣保罗消费电子展主办方巴西Eletrolar集团总裁若热·纳西门托表示，“互联家居”兼具舒适性、实用性、经济性和高效率，拉美将会是一个快速成长的智能家居产品市场。

今年26岁的参观者卢西亚诺·博尔赫斯表示，他计划对家中的家电产品逐步进行智能化换代，“采用最新技术使房间里的所有智能设备实现互联，这将是巨大改变。”他表示，“互联家居”已成为一个显著的行业趋势，将助推消费类电子产品升级和家电行业复苏。

5G服务的扩展也将对智能家居产品消费产生积极影响。预计到明年中，巴西各州首府的5G信号覆盖率将达到40%以上，这将扩大人工智能和物联网的利用率，使智能产品更受消费者欢迎。巴西电子配件品牌Geonav的产品经理塞尔吉奥·米兰达表示，5G网络允许人们对自己的家居环境进行“编程”，实现家居产品智能化。一方面，智能家居具备更高的可持续性，远程操作可以帮助人们更好地控制能源消耗；另一方面，可接受语音命令的智能设备更加便利友好，让行动不便人士或残障人士生活更加轻松。

在本届圣保罗消费电子展上，多家中国企业推出最新技术的智能家居产品和数码产品，向拉美市场展示中国巨大的创新能力。从视觉震撼的QLED巨幕电视到小巧精致的高功率氮化镓充电器，从全屋互联的智能家居产品到5G手机，TCL、格力、倍思等多家中企带来的多款创新产品，备受关注。

作为最大参展商之一，TCL巴西公司在展会上发布新款MiniLED电视和98英寸QLED巨幕电视，同时推出空调、扫地机、冰箱和洗衣机等主打人工智能和物联网技术的智能家居产品以及5G旗舰手机、电竞游戏屏幕等多款通信、娱乐产品。今年上半年，TCL在巴西电视市场占有率超过16%，稳居市场前三位。TCL巴西公司总裁岳海平表示，巴西等拉美国家的家电市场空间巨大，公司计划进一步拓展智能家居产品市场占有率。

格力电器（巴西）公司展示了具有更低全球变暖潜能值（GWP值）的R32新冷媒移动空调产品，以及一款以智能调节、人机互动为特点的家用分体壁挂式空调。格力电器已在巴西深耕21年，正处于快速增长期。自2018年以来，格力电器在巴西的销售量增长超过75%，收入增长超过180%。

中国手机配件品牌倍思展示了旗下多款大功率氮化镓充电器以及新款降噪无线蓝牙耳机。倍思巴西负责人徐大鹏介绍，中国配件品牌较早发力氮化镓技术，该技术的大功率充电器深受巴西消费者欢迎。巴西参展商格雷戈里乌·富尔塔多说，他本人就是倍思产品的忠实用户，所以创业时也选择了主营中国数码产品。“中国数码产品耐用可靠，在巴西市场上销量很好，顾客评价积极。凭借过硬质量和科技含量，中国产品日益受到青睐。”

巴西Eletrolar集团董事长卡洛斯·克鲁尔表示，此次参展的中企数量众多，发布的产品都走在世界创新前沿，充分展示了中国在世界消费电子市场的重要地位。巴中两国商贸关系高度互补，两国企业能通过圣保罗消费电子展进一步深化合作，特别是巴西新兴科技企业能通过中国完善的产业链和生产配套将创意变为现实，推动巴西电子产业发展。

（本报圣保罗电）

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 17 版）

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