本报北京7月25日电 （记者曹师韵）针对德国外交部长贝尔伯克近日涉华消极言论，外交部发言人赵立坚25日在例行记者会上答问时表示，固守冷战思维、热衷阵营对抗的老路是行不通的，基于客观事实端正对华认知，才能准确把握双边关系互利共赢的主基调。

赵立坚表示，这位德国官员的表态都是典型的对华偏见。

第一，中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，始终坚持走和平发展道路。在和平与安全问题上，中国是记录最好的大国。中国从来没有主动挑起过一场战争，也从来没有侵犯过别国一寸领土，不对任何国家构成威胁。

第二，台湾问题是中国内政，任何外部势力无权干涉。中方坚持“和平统一、一国两制”的方针，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，任何人胆敢挑战中国人民的底线，必将碰得头破血流。

第三，亚太安全与稳定不需要北约来搅乱，21世纪是多极化世界，不再是几个西方国家决定一切的时代。

第四，经济全球化和贸易自由化是时代潮流，中国是世界上120多个国家和地区的主要贸易伙伴，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。所谓的“民主”和“价值观”也无法违背自由市场经济规律。

“我想提醒个别西方政客，固守冷战思维、热衷阵营对抗的老路是行不通的，只会跌入自己挖的陷阱。”赵立坚说，只有秉持国际关系准则，从历史和现实中汲取教训，基于客观事实端正对华认知，才能准确把握双边关系互利共赢的主基调，共同维护世界和平与安全。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 03 版）

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