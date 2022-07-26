举办中国国际消费品博览会，既是中国不断扩大开放、与各国深化合作的务实举措，也是中国同各国分享市场机遇、扩大互利共赢的真实写照

7月25日，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会在海南海口开幕。八方来客齐聚琼岛，共赴一场开放共赢之约。

举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费精品展示交易平台，既是中国不断扩大开放、与各国深化合作的务实举措，也是中国同各国分享市场机遇、扩大互利共赢的真实写照。作为中国首个以消费精品为主题的国家级展会，消博会去年首次亮相就吸引了来自约70个国家和地区的1500多家国内外企业、2600多个品牌。第二届消博会展览总面积增加至10万平方米，参展品牌增加至2800多个，充分表明国际社会看好中国消费市场活力和经济发展前景。

举办消博会有利于世界各国共享中国市场机遇。市场资源是中国的巨大优势，也是世界经济协同发展的重大机遇。中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，消费市场规模和成长潜力巨大。在首届消博会上，各国驻华大使纷纷现身“带货”，国际知名品牌蓄力打造“首发”，以“高、新、优、特”为特色的各类消费精品琳琅满目，折射出中国市场的巨大吸引力。今年上半年，尽管受到新冠肺炎疫情、地缘政治等多重因素影响，中国货物贸易进口总值8.66万亿元人民币，同比增长4.8%，展现出中国消费市场的强劲韧性。中国市场蓬勃发展，正日益成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

举办消博会有利于世界经济复苏和增长。习近平主席指出：“一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间，给人类带来更繁荣的未来。”当前，世界经济下行压力增大，利用好开放合作的引擎是复苏增长的关键。今年上半年，中国经济顶住压力实现2.5%的同比增长，展现出强大韧性，再次印证了开放包容、合作共赢才是人间正道。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年初正式生效，中国上半年与RCEP其他成员国贸易额同比增长5.6%。第二届消博会，除中国外有来自10个RCEP成员国的100多家企业参展，参展面积大幅增长。消博会的举办地海南省，通过推进海南自由贸易港建设，以实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的优势，为深化双边、多边、区域合作贡献力量。无论国际风云如何变幻，中国将坚定不移扩大高水平开放，推动构建开放型世界经济，为世界经济复苏增长贡献正能量。

举办消博会有利于中国为世界提供更多优质消费品。中国有高铁、大飞机等国之重器，也有小而美的消费精品。首届消博会上，湖北青砖茶远销蒙古国、俄罗斯、韩国等10多个国家和地区，代表“国潮”的海鸥表颇受年轻一代的青睐。随着共建“一带一路”合作不断深化，中欧班列、中老铁路等陆运大动脉联通内外，更多中国消费精品远销海外。中国优质消费品走向世界，为各国民众带去更多选择，正是第二届消博会主题“共享开放机遇、共创美好生活”的体现。

迎五洲客，计天下利。消博会是中国同各国合奏的共赢之曲，带给世界的是市场机遇、发展机遇。面向未来，中国不断推动经济高质量发展，不断扩大高水平开放，将持续为世界经济复苏和增长注入强大动力。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)