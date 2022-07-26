本报记者 孙广勇

“我们坐上中老铁路列车啦！”不久前，几名天真可爱的老挝孩子登上“澜沧号”动车，他们在车厢内摸摸这里、瞅瞅那里，兴奋不已。

小乘客们圆梦的激动，来自一句殷殷嘱托在他们心中播下的希望。

2019年4月29日，习近平主席给老挝中老友好农冰村小学全体师生回信，结尾处写道：“欢迎你们早日乘上中老铁路列车来到北京。”经过两年多的期盼，在中老两国建交60周年之际，2021年12月，中老铁路正式运营通车。

“大国领导人给老挝小学师生回信，这是从未有过的事。习近平主席这么关心老挝的孩子们，他们真是太幸福了！”中老友好农冰村小学前校长苯妮向记者讲起当年学校师生收到习近平主席回信的情景，依然抑制不住内心的激动。

2019年4月，苯妮赴北京参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛。作为中老友谊和“一带一路”建设的见证者和受益者，中老友好农冰村小学师生对中国满怀感激之情。“我们的校舍甚至黑板、课桌椅，都是中国帮忙修建和捐赠的。我们不知道用什么来报答这份恩情，就决定用给习近平主席写信的方式表达内心的感情。心里感激的话太多，一下子就写了这么长。”苯妮拿出当时写的信，足足有4页A4纸。她还代表学校向习近平主席赠送了《我们的丝路故事》画册。这份画册由58幅精挑细选的该校学生画作制成，讲述了共建“一带一路”给学校、家乡和地区带来的变化。

“2019年4月25日，我把学校师生写的信和画册一起交给中方工作人员。没想到4天之后就收到了习近平主席的回信，就像做梦一样。”苯妮说。

苯妮向记者展示了习近平主席的回信。“习近平主席在回信中说，加强中老民生领域合作，促进中老在‘一带一路’框架下的合作是构建中老命运共同体的重要内容。中老加强合作，让更多惠民项目落地，可使我们的生活更加幸福。习近平主席的话让老挝民众看到大国领袖的民生情怀。”苯妮说，“共建‘一带一路’让我们过上了好日子。”

“习近平主席的回信，就像慈祥的长辈写给孩子的家信。虽然不长，但情深意切。收到回信后，学校全体师生都感到十分高兴和自豪，从中能感受到老中深厚的传统友谊和习近平主席对孩子们的深深牵挂。”苯妮说，读了习近平主席的回信后，孩子们学习更加努力，都希望学好中文，到中国去看一看。

苯妮如今已经退休，但仍不时回中老友好农冰村小学看看。《我们的丝路故事》画册，总能唤起她对当年的美好回忆。翻开画册，苯妮向记者展示老挝儿童对美好生活的向往，以及对老中关系的祝福。四年级小女孩蓬披婉用美丽的山水画，展示了家乡的变化。“她告诉我，她想让习近平主席知道，共建‘一带一路’让我们过上了幸福生活。现在学校更漂亮了，村子里也有了电，铺了路，盖了砖瓦房，我们的生活一天天好起来。”苯妮说。

五年级学生威拉贯的画作是《坐着高铁去中国》。“孩子们希望老中铁路通车后，坐着火车去北京找他们的好朋友。”苯妮介绍，学校师生曾到访北京市正泽学校，结识了很多中国小朋友。“小朋友们觉得，他们的梦想是相通的。为了表达对老中铁路建设者的感谢，他们不久前还绘制了一幅水彩画，送给铁路建设者。”苯妮说着，脸上露出幸福的笑容。

在苯妮看来，无论是中老友好农冰村小学，还是中老铁路沿线的村镇，都在发生日新月异的变化，“我们的生活会越来越美好。”苯妮说。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 03 版）

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