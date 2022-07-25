外交部发言人赵立坚7月25日说，美国政府有关部门一直利用先进的网络监控技术，长时间、无差别、无底线监控民众。美国是头号黑客帝国、监听帝国、窃密帝国。美方行径必将遭到美国民众和国际社会越来越多的抵制。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国乔治城大学隐私与技术中心发布调查报告，称美国入境和海关执法局建立监控系统，绕过法律近乎全息监控美国公民。中方对此有何评论？

赵立坚说，美国政府有关部门一直利用先进的网络监控技术，长时间、无差别、无底线监控民众。上述报告详细揭露了这一恶劣行径。美国入境和海关执法局建立监控系统，耗资近30亿美元，覆盖美国75%成年人、50个州和地区超过2.18亿用户。此外，该局还打着所谓“照顾”美国边境无人陪伴的难民儿童的幌子，逮捕了至少400名这些儿童的家庭成员。

赵立坚表示，美国有关政府部门肆无忌惮、无孔不入地搜集民众个人信息，但没有受到美国法律的有效约束。不少美国媒体和国际媒体对此表达了愤怒。有关媒体还担忧，该局经营多年的庞大监控网络之所以长期难以得到有效监管，在于美国法律体系存在漏洞。

“在商业利益和所谓‘国家安全’驱动下，美国类似的机构还有多少？该报告所曝光出来的，恐怕只是冰山一角。”他说。

“美国是头号黑客帝国、监听帝国、窃密帝国。”赵立坚说，这个报告再次证明，美国政府有关部门不仅把普通公民变成了嫌疑人，还企图把全球各地包括美国的盟友和伙伴都尽收网底。这是无可辩驳的事实，也是对美方一向自我吹嘘人权、法治和规则的绝妙讽刺。“美方行径必将遭到美国民众和国际社会越来越多的抵制。”（记者孙楠）

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