总台央视记者：日前，美国乔治城大学隐私与技术中心发布调查报告，称美国入境与海关执法局建立监控系统，绕过法律近乎全息监控美国公民。中方对此有何评论？

赵立坚：美国政府有关部门一直利用先进的网络监控技术，长时间、无差别、无底线监控民众。你提到的这个报告详细揭露了这一恶劣行径。美国入境与海关执法局建立监控系统，耗资近30亿美元，覆盖美国75%成年人、50个州和地区超过2.18亿用户。此外，该局还打着所谓“照顾”美国边境无人陪伴的难民儿童的幌子，逮捕了至少400名这些儿童的家庭成员。

我注意到，美国有关政府部门肆无忌惮、无孔不入地搜集民众个人信息，但没有受到美国法律的有效约束。不少美国媒体和国际媒体对此表达了愤怒。有关媒体还担忧，该局经营多年的庞大监控网络之所以长期难以得到有效监管，在于美国法律体系存在漏洞。在商业利益和所谓“国家安全”驱动下，美国类似的机构还有多少？该报告所曝光出来的，恐怕只是冰山一角。

美国是头号黑客帝国、监听帝国、窃密帝国。这个报告再次证明，美国政府有关部门不仅把普通公民变成了嫌疑人，还企图把全球各地包括美国的盟友和伙伴都尽收网底。这是无可辩驳的事实，也是对美方一向自我吹嘘人权、法治和规则的绝妙讽刺。美方行径必将遭到美国民众和国际社会越来越多的抵制。

路透社记者：缅甸军政府今天称，他们处决了四名被控协助实施恐怖主义行为的民主活动人士。中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终坚持不干涉内政原则，我们一贯主张缅甸各党各派从国家和民族长远利益出发，在宪法和法律框架下妥处分歧和矛盾。

凤凰卫视记者：据报道，25日，英国首相候选人、前财政大臣苏纳克称，中方对英国及全球经济和安全构成最严峻长期威胁，称其如果当选首相将采取一系列对华强硬举措。中方对此有何评论？

赵立坚：英国保守党党首选举是英国内政，我不予评论。我想奉劝英国个别政客，动辄拿中国说事、鼓噪所谓“中国威胁论”等不负责任的言论，并不能解决自己的问题。

澳亚卫视记者：24日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯接受采访时称，中国对澳商品制裁缺乏正当理由，取消所有对澳商品制裁符合中澳两国利益，希望在可接受范围内同中国合作。中方对此有何回应？

赵立坚：一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。据中方统计，2021年中澳双边贸易额约2312亿美元，同比增长35.1%。其中，中国自澳大利亚进口1648.2亿美元，同比增长40.6%。同时，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。

我愿重申，中方对于同包括澳大利亚在内的各国开展务实合作的立场是一贯的。我们希望澳方抓住两国关系出现机遇的契机，付诸实际行动，重塑对华认知，本着相互尊重、互利共赢的原则处理中澳经贸关系。澳方应同中方相向而行，为改善中澳关系减少负资产，积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利环境。

塔斯社记者：据报道，上周四，美国会众议院议长佩洛西表示，她正在敦促美国国务院将俄罗斯列为支持恐怖主义的国家。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方始终认为，在乌克兰问题上，对话谈判才是化解争端的必由之路。美方应该为俄乌谈判创造积极条件，多做有利于政治解决的事。

巴通社记者：7月21日，中巴经济走廊国际合作协调工作组第三次会议在线上举行。你对此有何评价？

赵立坚：感谢你对中巴经济走廊有关会议的关注。

7月21日，中巴经济走廊框架下国际合作协调工作组第三次会议通过视频方式举行。会议由外交部部长助理吴江浩和巴基斯坦外秘马哈茂德共同主持。

中巴双方一致同意要把握好走廊建设大方向，妥善应对风险挑战，为走廊建设积蓄正能量、注入新动能、提供强保障。

双方就第三方参与走廊合作、媒体、智库交流等交换意见并达成了共识，包括根据既有共识推进第三方合作，推动走廊项目向阿富汗延伸；继续深化媒体合作，讲好“走廊故事”；创新和扩大智库合作，为走廊发展提供更多民意和智力支撑。

中方愿同巴方一道落实好两国领导人重要共识，安全、顺利、高质量共建中巴经济走廊，更好造福两国和本地区人民。

日本共同社记者：请问发言人能否介绍印尼总统佐科访华的最新消息？

赵立坚：我们已经发布了有关消息。如果有最新的情况，我们会及时发布。

路透社记者：据《金融时报》报道，针对美国会众议院议长佩洛西可能访台，中方对美方加强了警告，这些警告或威胁比过去更加强烈。该报消息人士还称，中方可能作出军事回应。该报道是否准确？如果中方可能作出军事回应，将会是哪种回应呢？

赵立坚：中方近期已多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场。我们正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责。

俄新社记者：上周五，俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国签署了乌克兰粮食外运协议。俄罗斯国防部长称，未来几天，乌克兰可能从黑海的港口开始出口粮食。中方对这个协议有何评论？中方将于何时开始接收受冲突影响被滞留在乌克兰港口的粮食？

赵立坚：中方对有关协议达成表示欢迎。中方始终高度重视国际粮食安全问题，将粮食安全列为全球发展倡议八大重点合作领域之一，并于日前提出国际粮食安全合作倡议，为解决当前世界粮食问题贡献中国方案。中方支持联合国在达成乌粮食安全运输协议方面发挥积极作用。当前形势下，国际社会应共同为解决世界粮食安全问题作出积极努力。关于你关心的具体问题，请向有关部门咨询。

彭博社记者：美军参谋长联席会议主席米莱称，中方军队在过去五年里变得更加咄咄逼人、更加危险。他还称，在这段时间内，中方舰机在太平洋地区拦截美及其盟友和不安全互动的次数显著增加。中方对此有何回应？

赵立坚：美方有关表态完全是颠倒黑白。美方一些人固守冷战零和思维，言必称“中国挑战”，他们无非是为自己扩充军力寻找借口而已。美国军费总额世界第一，近来又提交约8130亿美元的新财年国防预算草案。美国在全球拥有800多个海外军事基地，建国以来仅有16年没打过仗。到底是谁频频派遣军舰、军机到本国以外地区耀武扬威，到底是谁在挑战地区和平安全与稳定，到底是谁更具侵略性，事实一目了然。

美方有关官员应该做的，是摒弃冷战零和思维，停止炒作“中国威胁论”，停止动辄拿中国说事，为自身提升军费、扩张军力寻找借口。

新华社记者：据报道，22日，德国外交部长贝尔伯克接受采访时称，中国不再接受“一国两制”，德国须像美国一样认真对待中国大陆的“攻台”宣言，因此德美共同制定了北约战略；德国要与伙伴国家一起，减少对华经济依赖。中方对此有何评论？

赵立坚：这位德国官员的表态都是典型的对华偏见。我想强调四点：

第一，中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，始终坚持走和平发展道路。在和平与安全问题上，中国是纪录最好的大国。我们从来没有主动挑起过一场战争，也从来没有侵犯过别国一寸领土，不对任何国家构成威胁。

第二，台湾问题是中国内政，任何外部势力不得干涉。中方坚持“和平统一、一国两制”的方针，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，任何人胆敢挑战中国人民的底线，必将碰得头破血流。

第三，亚太安全与稳定不需要北约来搅乱。21世纪是多极化世界，不再是几个西方国家决定一切的时代。

第四，经济全球化和贸易自由化是时代潮流。中国是世界上120多个国家和地区的最大贸易伙伴，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。所谓的“民主”和“价值观”也无法违背自由市场经济规律。

我想提醒个别西方政客，固守冷战思维、热衷阵营对抗的老路是行不通的，只会跌入自己挖的陷阱。只有秉持国际关系准则，从历史和现实中汲取教训，基于客观事实端正对华认知，才能准确把握双边关系互利共赢的主基调，共同维护世界和平与安全。

路透社记者：刚才有记者问到印尼总统访华的问题，据我所知，这是近两年来除北京冬奥会外，外国元首首次访华。请问此访的双边会见是按照疫情前面对面的方式举行，还是以视频方式举行？具体的形式将是怎样的？

赵立坚：我现在还不能向你透露更多的细节。我可以告诉你的是，这次访问是冬奥会后中国接待的首次实体高访。我们通过冬奥会积累了有益的接待高访经验。在确保防疫安全的基础上，我们会尽可能做好有关来访接待工作。我相信这次访问肯定会圆满、顺利、成功。至于有关细节，你可以继续关注。让我们一同期待这次访问。

彭博社记者：你刚才说中方正对佩洛西可能访台严阵以待。你能否提供更多细节？中方将作出军事回应还是外交回应，还是其他方式的回应？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地表明了中方的立场。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决应对和反制。

路透社记者：再追问一下关于《金融时报》报道的问题。我还想问一下，报道中提到中方对美国官员发出了更严厉的警告，是这样吗？

赵立坚：我想你的理解是正确的。

(责编：苏缨翔、杨牧)