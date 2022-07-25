人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

专访：经贸互利合作助力韩中关系健康稳定发展——访韩国全罗北道知事金宽永

2022年07月25日17:17 | 来源：新华网
小字号

新华社首尔7月25日电 专访：经贸互利合作助力韩中关系健康稳定发展——访韩国全罗北道知事金宽永

新华社记者陆睿 孙一然

韩国全罗北道知事金宽永日前接受多家中国媒体联合采访时表示，韩中两国互为近邻，历史文化渊源悠久而深厚，经贸互利合作助力韩中双边关系健康稳定发展。

今年是中韩建交30周年，30年间两国经贸关系快速发展。金宽永说，1992年建交初期，韩中贸易额仅几十亿美元，2021年双边贸易额突破3600亿美元。

全罗北道地处韩国西南部，距首尔等韩国主要城市二三小时车程，交通网络完备。全罗北道与中国东部沿海省市隔海相望，2小时飞行距离内分布着青岛、上海等城市。

得益于区位优势，韩国政府在全罗北道推进国家级项目——新万金开发区。新万金韩中产业园就坐落于此。

金宽永介绍，韩中产业园以韩中自贸协定为基础，两国合作推进园区设立、运营、开发及企业投资。他表示，希望在园区积极探索推进两国企业互利合作。

除拥有新万金开发区外，全罗北道也是韩国大中型商用车的重要生产基地，是韩国现代重工群山造船厂所在地。目前，全罗北道计划将该地区主力产业从商用车及造船产业转变为环保、智能产业，在此过程中希望与中国加强合作。

金宽永说：“希望中国企业投资全罗北道可再生能源产业，为扩大两国新产业领域合作创造机会，建立韩中企业间合作生态，共同探索碳中和这一世界性课题。”

经济交流之外，金宽永也希望通过多样化的交流方式，增进两国民众友好情谊。他表示，全罗北道与中国江苏省、上海市、山东省和云南省缔结了友好关系，为当地居民对华交流提供了更多机会。

金宽永说，在抗击新冠疫情中，全罗北道与缔结友好关系的中国省市相互支持，“体现了共同战胜困难的朋友之情”。

全罗北道-中国友城线上围棋友谊赛本月初举行，是全罗北道为庆祝韩中建交30周年而策划的活动。金宽永表示，全罗北道计划今后每年都与中国的友好省市举办类似文体活动，以增进民众之间交流了解。

“韩国有句俗语‘群山一鸡叫，山东就听到’。”金宽永说，韩中两国是永远的邻居，应根据时代发展，尝试以新的方式推动地方交流，让两国人民更加亲近。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部