新华社首尔7月25日电 专访：经贸互利合作助力韩中关系健康稳定发展——访韩国全罗北道知事金宽永

新华社记者陆睿 孙一然

韩国全罗北道知事金宽永日前接受多家中国媒体联合采访时表示，韩中两国互为近邻，历史文化渊源悠久而深厚，经贸互利合作助力韩中双边关系健康稳定发展。

今年是中韩建交30周年，30年间两国经贸关系快速发展。金宽永说，1992年建交初期，韩中贸易额仅几十亿美元，2021年双边贸易额突破3600亿美元。

全罗北道地处韩国西南部，距首尔等韩国主要城市二三小时车程，交通网络完备。全罗北道与中国东部沿海省市隔海相望，2小时飞行距离内分布着青岛、上海等城市。

得益于区位优势，韩国政府在全罗北道推进国家级项目——新万金开发区。新万金韩中产业园就坐落于此。

金宽永介绍，韩中产业园以韩中自贸协定为基础，两国合作推进园区设立、运营、开发及企业投资。他表示，希望在园区积极探索推进两国企业互利合作。

除拥有新万金开发区外，全罗北道也是韩国大中型商用车的重要生产基地，是韩国现代重工群山造船厂所在地。目前，全罗北道计划将该地区主力产业从商用车及造船产业转变为环保、智能产业，在此过程中希望与中国加强合作。

金宽永说：“希望中国企业投资全罗北道可再生能源产业，为扩大两国新产业领域合作创造机会，建立韩中企业间合作生态，共同探索碳中和这一世界性课题。”

经济交流之外，金宽永也希望通过多样化的交流方式，增进两国民众友好情谊。他表示，全罗北道与中国江苏省、上海市、山东省和云南省缔结了友好关系，为当地居民对华交流提供了更多机会。

金宽永说，在抗击新冠疫情中，全罗北道与缔结友好关系的中国省市相互支持，“体现了共同战胜困难的朋友之情”。

全罗北道-中国友城线上围棋友谊赛本月初举行，是全罗北道为庆祝韩中建交30周年而策划的活动。金宽永表示，全罗北道计划今后每年都与中国的友好省市举办类似文体活动，以增进民众之间交流了解。

“韩国有句俗语‘群山一鸡叫，山东就听到’。”金宽永说，韩中两国是永远的邻居，应根据时代发展，尝试以新的方式推动地方交流，让两国人民更加亲近。

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