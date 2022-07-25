新华社北京7月25日电（记者成欣）7月25日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席纪念《南海各方行为宣言》签署20周年研讨会开幕式并致辞。

王毅总结了《宣言》的签署及落实的成功实践带来的三条重要启示。

一是南海和平稳定是地区发展的重要前提。南海稳，则地区国家受益，南海乱，则地区国家遭殃。中国和东盟国家注意将分歧放在适当位置，纳入《宣言》确定的协商与管控轨道，为地区国家的发展繁荣和人民福祉提供了有利环境。

二是地区国家是妥处南海问题的真正主人。中国与东盟国家将南海作为我们的共同家园，开创性地提出并推进双轨思路，坚持当事国通过友好协商和谈判解决海上争议，坚持中国和东盟国家共同维护南海的和平稳定。实践证明，双轨思路符合地区实际、具有地区特色，有效管控了海上局势，维护了南海总体稳定，也为共同保护、开发和利用南海提供了良好基础。

三是东亚模式是汇聚和维护共识的有效途径。《宣言》凝聚了协商一致、照顾各方舒适度等东亚文化的精华，体现了地区国家在南海问题上的最大公约数。我们在落实《宣言》的过程中，始终遵循相互尊重、重诺守信的亚洲传统，摈弃零和思维，弘扬正和理念，彰显了《宣言》的宝贵价值和生命力。

王毅强调，今天的南海并非风平浪静。个别域外大国为了维护自身霸权，不断向本地区加大力量投入，蓄意扩大矛盾、挑动紧张，危害沿岸国正当权益和海上正常秩序。对此，中国和东盟国家应当明确我们的态度：如为和平合作而来，我们欢迎；如为捣乱破坏而来，请你们离开！

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