【环球时报记者 邢晓婧 刘欣 万恒易】编者的话：美军不仅帮叙利亚人“收小麦”，还帮着他们“运油”。叙利亚通讯社网站7月23日再次爆料称，美国占领军将“偷来的”数十车叙利亚石油运往伊拉克。在叙利亚人看来，这是明抢，但美国政客却说这叫“有偿服务”。类似的“服务”在全球还有很多，比如建“粮食帝国”、通过产业链优势压榨他国、搞美元霸权、打贸易战等等。在当今世界，美国“收割”其他国家特别是发展中国家财富的手段，更加“多元”和“巧妙”，但出现利益冲突时，美国从不手软。

石油是美国“军事投资”的报酬？

叙通社7月23日援引当地消息人士的话报道称，由35辆满载叙利亚石油的卡车组成的车队，日前通过阿尔马赫默迪亚（音）过境点前往伊拉克，该过境点是两年前美国为方便运油建立的。2015年美国在叙东北部地区驻军，自那之后便持续盗取叙石油。今年7月，叙媒至少报道了3起此类事件。有数据显示，2021年，叙石油日产量约为8.59万桶，其中7万桶被美国及其支持的叙反对派武装拿走，仅剩不到1.6万桶供给叙国内市场。

除石油之外，美军还不断“收割”叙利亚小麦。目前，叙利亚九成人口生活在贫困线以下，过半人口无法得到粮食保障。在这一背景下，美国明目张胆的偷盗行为引起叙官员和民众的强烈愤慨。叙石油和矿产资源部长图马斥责美国及其盟友的行为“像海盗一样”。

对于干涉中东事务的真正目的，2019年，美国时任总统特朗普说得很明白。当时他决定从库尔德人占领的叙利亚领土上撤出美国军事力量，但计划留下数百士兵，因为“那里有石油”。据《华盛顿邮报》报道，特朗普认为，石油是美国在中东“军事投资”的报酬，美国拿得“光明正大”。

在中东，美国看重的是石油；在美洲，美国觊觎的则是土地、农产品，甚至黄金。在建国和扩张过程中，美国从美洲印第安人以及墨西哥手中夺取土地的事实人尽皆知。《纽约时报》近期则发文，披露美国如何将海地当作“金矿”和“提款机”。该报道称，1914年，美国海军陆战队一小队成员进入海地国家银行，大摇大摆地拿走价值50万美元的黄金，“几天之内，这些黄金就进入华尔街一家银行的保险库”。在很长一段时间里，美国一直是海地的主导力量，武力威胁海地解散议会，杀害当地成千上万民众，并将海地很大一部分收入转移到纽约银行家手中。

“粮食帝国主义”给拉美带来难以承受之重

除了直接掠夺资源，美国在拉美还推行“粮食帝国主义”，影响拉美国家的农业发展，给它们带来难以承受之重。《超级帝国主义——美国金融霸权的来源和基础》一书的作者、美国经济学家赫德森，在接受新闻网站“灰色地带”采访时说，美国通过操纵国际货币基金组织和世界银行贷款，让一些拉美国家更多地去种美国不能种植的经济作物，同时让这些国家依赖美国的粮食出口，并发展不会和美国竞争的工业。如此循环，拉美国家的农业生产结构变得更加单一，工业发展也难以取得突破。

在这一过程中，美国通过一些私营公司掠夺拉美国家自然资源并控制其经济命脉，其中最典型的就是美国联合果品公司（UFC）。1899年成立的UFC在拉美巧取豪夺，将危地马拉、洪都拉斯等国变成了所谓的“香蕉共和国”——依赖香蕉等单一经济作物的发展中国家。数据显示，上世纪30年代，UFC控制了危地马拉42%的土地，不仅垄断了危地马拉香蕉的生产和出口，还控制了该国的铁路、港口等运输渠道。

中国现代国际关系研究院拉美所副所长孙岩峰对《环球时报》记者表示，美国在拉美实行的经济政策解决了自己在经济结构中的问题，但却导致拉美的农业乃至工业发展遭到限制。依赖单一的热带经济作物导致一些拉美国家无法独立发展工业。拉美本身的工业化水平就相对较低，尤其是在近30年的新自由主义全球化模式下，这种劣势更为明显。

凭借产业链优势薅发展中国家“羊毛”

分析人士指出，操控拉美农业只是“冰山一角”。除了在农业上剥削拉美国家，美国还利用自己在技术、资金以及产业链上的优势地位，将包括拉美国家在内的广大发展中国家置于产业链底端，通过压榨这些国家的劳动力牟取暴利。

据土耳其广播电视公司（TRT）2021年11月报道，墨西哥有6000家返销型外资工厂，其中90%位于美墨边境附近。在洪都拉斯，美企还设有数百家这样的工厂。这些工厂利用当地廉价的劳动力和低税收政策等进行生产，同时将利润送回美国或者欧洲。在整个中美洲，数十万工人在纺织厂工作。在洪都拉斯，此类工厂工人的收入仅为维持其生存所需基本收入的67%，但他们生产产品的售价则比较高。例如，一件足球衫的售价可能达到25美元，而生产它的拉美工人只能从中赚取8美分。

2011年，“维基揭秘”网站曝光的材料更充分说明美国是如何压榨发展中国家工人的。据美国哥伦比亚广播公司等媒体报道，当时海地政府将该国工人的最低工资从每小时24美分提高2.5倍，这让一些在海地设立工厂的美国服装公司很不满。之后，美国国务院向海地时任总统施加压力，迫使后者将该国的最低工资设定为每天3美元。

美国还通过贸易协定巩固自己在贸易中的“优势地位”。TRT称，不管是墨西哥和美国签订的北美自由贸易协定，还是洪都拉斯和美国达成的双边投资条约，抑或是美国和中美洲国家签订的自贸协议，都旨在为美国公司提供低税收和低工资等生产优势。相较之下，当地人能从中获得的利益少之又少。俄罗斯总统普京今年6月在第25届圣彼得堡国际经济论坛上就说，以美国为首的西方国家的政策是比“掠夺性殖民主义”更加微妙的手段，“就像吸尘器一样从最贫困国家吸走货物，只留下残羹剩饭”。

靠美元霸权“吸走”他国财富并转嫁危机

能帮美国“吸走”其他国家财富的，除了产业链优势外，还有美元霸权。二战后得益于布雷顿森林体系，美元成为世界储备货币。该体系崩溃后，美元通过与石油挂钩继续保持其在金融领域的霸权地位。

中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏对《环球时报》记者分析说，以美元为主导的国际货币体系给美国带来诸多好处和优势，比如对原材料的定价权。美国从非洲、中东和亚洲购买资源，寻找廉价劳动力制造产品，然后在新兴市场国家销售价格更高的产品，以此获得更多利润。

靠着美元霸权，美国可以几乎不受限制地印钞，并根据自己的经济周期，在“开闸放水”和“关闸断流”之间反复切换，洗劫各国外汇储备，掠夺全球特别是发展中国家的财富。多年来，美元霸权在拉美制造了“中等收入陷阱”，在东南亚制造了金融危机，还加深了全球贫困和不平等。由于通胀高企，美联储今年6月15日宣布加息75个基点。这一操作使资本从新兴市场国家流入美国，而这可能导致一些国家发生债务违约并让全球金融市场承压。斯里兰卡已经成为在美联储“加息风暴”中倒下的第一个发展中国家。

发动贸易战，无差别“扫射”盟友及竞争对手

当美国难以通过技术和产业链优势“收割”他国财富时，贸易战通常成为华盛顿的选择，而美国“枪口”所指的既有盟友，也有竞争对手。近期，为将中国排除在全球芯片供应链之外，美国计划组建 “芯片四方联盟”。韩国《韩民族日报》7月21日发文，对这一联盟进行解释，该联盟是以美国半导体原创技术、日本半导体材料零部件、韩国和中国台湾地区半导体制造能力构建“半导体供应链合作机制”。虽然这一机制是为遏制中国发展，是对中国贸易战的“一招”，却让人们想起上世纪八九十年代华盛顿向东京发起的“半导体战争”。

当时，日本迎来半导体行业的“黄金年代”，技术和产能飞速提升，一跃超过美国成为全球最大的半导体芯片供应方。然而这一时期的美国却财政赤字剧增，对外贸易逆差大幅上升。在这一背景下，日本半导体行业成为美国的“眼中钉”。

里根政府反复指责日本窃取美国知识产权、向美市场倾销商品。1982年，美国以产业间谍罪为由逮捕日立及三菱员工，指控他们涉嫌窃取IBM的技术，而事实则是美方通过钓鱼执法打压日本企业。3年后，美国半导体行业协会根据所谓“301条款”起诉日本，而这是美国对所谓“不公平贸易”的惯例报复。1987年，美国更是一手操弄了“东芝事件”，并对东芝进行一系列打压。

在美国的压力下，日本被迫签署《日美半导体保证协定》和“广场协议”等不利于东京的条约，日本半导体行业自此开始走下坡路。日本经济产业大臣萩生田光近期直言，在某种意义上，因为美国的施压，日本后来走错了路，导致经济衰退。

除了半导体之外，从上世纪80年代后期开始，美日之间的贸易摩擦不断升温，美国对日本产品的打压从纺织品、钢铁扩大至汽车、彩电等领域，总共24次对日本挥舞起“301调查”的大棒。

日本也不是唯一一个遭美国“黑手”的国家。从亚洲到欧洲，被美国单方面制裁的国家比比皆是。截至2019年，依据美国国内法律被美国罚款超过1亿美元的企业已经有29家，其中23家是外国企业，欧洲知名企业有15家，其中5家是法国跨国企业。

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